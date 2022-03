Antikoncepčná tabletka pre mužov je na dosah: Vedci vysvetľujú ako funguje!

Muži zrejme budú mať čoskoro možnosť chrániť sa pred nechceným počatím pilulkou.

Antikoncepčný preparát ale nepôsobí na hormonálny systém, takže nehrozí znižovanie hladiny testosterónu a s tým súvisiace negatívne prejavy - obezita, znížené libido, znížené množstvo energie v tele. Nová látka podávaná tabletou pôsobí cielene na tvorbu spermií.

A to tak, že brzdí produkciu kyseliny retinovej, ktorá priamo ovplyvňuje vývoj a zrenie spermií. V laboratórnych testoch na hlodavcoch bola antikoncepčná účinnosť preparátu u samcov 99 percent. Testovanie na prvých ľudských dobrovoľníkoch začne ešte tento rok. Na trhu by preparát mohol byť do troch rokov.

„Chceli sme vyvinúť nehormonálnu antikoncepciu, aby sme sa vyhli negatívnym vedľajším účinkom tej hormonálnej,“ uviedol vedúci tímu vývojárov preparátu doktor Abdullah Al Noman z University of Minnesota.

Muži majú k dispozícii zatiaľ len dve formy antikoncepcie, kondómy a vasektómiu. Prvá z nich mnohým znižuje pôžitok zo súlože, druhá znamená väčšinou doživotnú neplodnosť. Prerušenie semenovodu je možné zvrátiť len veľmi náročnou operáciou.