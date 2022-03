Americkí lídri smútia za Madeleine Albrightovou († 84): Ako si spomínajú na českú rodáčku?

Prinášame reakcie na úmrtie bývalej americkej ministerky zahraničných vecí Madeleine Albrightovej, ktorá tento post zastávala v rokoch 1997–2001 ako vôbec prvá žena v dejinách USA. Albrightovej rodina v stredu oznámila, že zomrela na rakovinu vo veku 84 rokov. Informovali o tom tlačové agentúry AP a AFP.

Prezident USA Joe Biden: "Madeleine Albrightová bola silou. Obrátila tok histórie. Osobne poznala nebezpečenstvá autokracie a pôsobivo o nich písala. Amerika nemala oddanejšieho obrancu demokracie a ľudských práv než ministerku Albrightovú. Keď budem myslieť na Madeleine, vždy si budem pamätať jej vášnivú vieru, že Amerika je nenahraditeľný národ."

Bývalý prezident USA Bill Clinton, ktorý vymenoval Albrightovú do funkcie: "Len málo lídrov sa tak dokonale hodilo do čias, v ktorých slúžili... Vedela z prvej ruky, že politické rozhodnutia Ameriky majú moc meniť životy ľudí po celom svete, preto vnímala svoje funkcie ako povinnosť aj ako príležitosť... A napriek všetkému, až do nášho posledného rozhovoru len pred dvoma týždňami, nestratila svoj veľký zmysel pre humor ani svoje odhodlanie ísť s kožou na trh a podporila Ukrajinu v jej boji za uchovanie slobody a demokracie."

Niekdajší prezident USA George W. Bush: "Zažila americký sen a pomohla iným uskutočniť ho... Slúžila úctivo, ako v zahraničí narodená ministerka zahraničných vecí, ktorá chápe, aké dôležité sú slobodné spoločnosti pre mier v našom svete. Vážim si jej lásku k tejto krajine a verejnej službe a Laura a ja sme vďační za to, že sme mohli Madeleine Albrightovú pokladať za svoju priateľku."

Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová Greenfieldová: "Zanechala v našom svete a v Spojených štátoch nezmazateľnú stopu. Naša krajina a naša Organizácia Spojených národov sú vďaka jej službe silnejšie."

Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová: "Dnes náš národ a svet stratili vznešenú ochrankyňu mieru, diplomacie a demokracie: ministerku Madeleine Albrightovú. Jej funkčné obdobie ako prvej ženy na poste šéfa americkej diplomacie vydláždilo cestu generáciám žien, ktoré slúžia na najvyšších úrovniach našej vlády a zastupujú Ameriku v zahraničí... Jej predvídavé varovania o vzostupe autokracie sú stále dôležitým návodom a zdrojom myšlienok, keď pracujeme na obrane demokracie doma a v zahraničí."

Bývalá americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová: "Vždy budem hlboko vďačná za úžasné priateľstvo, ktoré Billa a mňa spájalo s Madeleine, a za neomylné múdre rady, ktoré nám za tých mnoho rokov dala. Vďaka jej službe veľmi veľa ľudí po celom svete žije lepšie životy."

Britský expremiér Tony Blair: "Madeleine bola jedným z najpozoruhodnejších ľudí, s ktorými som mal tú česť pracovať. Mala tú najprenikavejšiu inteligenciu, najsviežejšieho ducha a najhlbší súcit s ľuďmi. Jej životným poslaním bolo zlepšovať svet a usilovala sa o to celú svoju výnimočnú kariéru."