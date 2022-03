V tele mala tikajúcu bombu: Rutinná očná prehliadka zachránila mladej mame život

Mamička nosí okuliare od svojich troch rokov. Pravidelne chodí na vyšetrenie k očnému lekárovi a inak tomu nebolo ani začiatkom roka.

33-ročnú Karly Cox však pred spomínanou prehliadkou trápili bolesti hlavy. Predpokladala, že je to spôsobené dioptriami a optik jej len predpíše silnejšie. Ani netušila, ako veľmi sa mýlila.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Doktorka si počas optickej koherentnej tomografie všimla podozrivý tieň a tak ju poslala na ďalšie testy. "Ponúkli mi dodatočnú zdravotnú očnú kontrolu a ja som do toho šla. Vtedy si doktorka všimla tieň. Nebola si istá, no znepokojovalo ju to a tak ma poslala na špecializovanú kliniku." Mamička z anglického mesta Midsomer Norton svoju očnú poslúchla a po sérii vyšetrení zistila, že má v tele časovanú bombu. Lekári jej v januári diagnostikovali melanóm oka, ktorý sa vyvíja z buniek produkujúcich pigment. "Ten očný test mi v podstate zachránil život,"cituje mamičku portál Mirror.

Vo februári začala s rádioterapiou, no až v auguste sa ukáže či zákernú chorobu úplne porazila. Od začiatku liečby sa jej zdravotný stav skomplikoval a Karly stratila zrak v ľavom oku. Aj každodenné úlohy, ako napríklad líčenie, sú pre ňu teraz náročné. Lekári ju však upokojili. "Povedali, že sa mi zrak pomaly vráti. Všetko závisí od toho, ako moje telo zareaguje na rádioterapiu. Každý deň je pre mňa iný. Niekedy vidím rozmazane, inokedy ma trápi dvojité videnie."

Keď sa obzrie späť, symptómy sa začali prejavovať už skôr. Karly trpela neznesiteľnými bolesťami hlavy a cez Vianoce začala pozorovať kruhy okolo svetla. "Myslela som, že je to spôsobené mojimi problémami so zrakom. Ani na sekundu mi nenapadlo, že to môže byť rakovina," povedala úprimne. "Každých pár rokov máte nárok na očný test. Ak by som svoj vynechala, očný melanón sa mohol ďalej šíriť mojim telom a zasiahnuť pečeň. Len chcem, aby o tom ľudia vedeli a išli na vyšetrenie, pretože je to naozaj dôležité," odkazuje Karly, ktorá mala šťastie.