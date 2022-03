Žena na skrytej kamere zbadala, čo jej manžel robí neteri: Krvavá pomsta!

Zrútil sa jej celý svet! Rozhodla sa pre krvavú pomstu.

Žena z Vietnamského mesta Son La vzala osud do svojich rúk a svojmu manželovi sa brutálne pomstila. Dôvodom je otrasný čin, ktorého sa mal dopustiť. Ako informuje britský denník The Sun, žena nastavila do spálne skrytú kameru po tom, ako sa jej niekoľkokrát jej neter sťažovala, že jej strýko sa k nej správa zvláštne. Manželka sa preto rozhodla konať. Keď si však pustila zábery z kamery, nadobro sa jej zrútil svet. Na videu mala totiž zbadať, ako jej muž tínedžerku sexuálne zneužíva.

Otrasená žena vzala do ruky nôž a za odporné násilie sa pomstila. Svojmu mužovi v spánku odrezala penis a následne zavolala políciu, kde sa k činu priznala. Muža previezli záchranári do nemocnice, kde sa zotavuje. Vyšetrovanie v oboch prípadoch naďalej pokračuje.