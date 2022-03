ONLINE Vojna na Ukrajine: Rusi zničili laboratórium v Černobyle!

Krvavé boje u našich susedov neutíchajú. Vojna na Ukrajine pokračuje už 28. dňom. Situáciu pre vás sledujeme online.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

07:54 Ruský prezident Vladimir Putin sa plánuje zúčastniť tohtoročného summitu krajín G20, ktorý bude na konci roka hostiť Indonézia. Dnes to oznámila ruská veľvyslankyňa v Jakarte Ljudmila Vorobjovová. Niektoré členské krajiny v poslednej dobe volajú po vylúčení Ruska kvôli jeho invázii na Ukrajinu, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje.

07:43 Detská nemocnica v meste Severodoneck v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny sa stala terčom útoku ruských jednotiek, uviedla v utorok ukrajinská štátna pohotovostná služba. TASR správu prevzala zo spravodajskej stanice Sky News. Z budovy, ktorej strecha po ostreľovaní začala horieť, evakuovali dovedna sedem detí a 15 dospelých vrátane lekárov. Viac sa dočítate TU.

07:39 Rusko sa začalo uchyľovať k tomu, že začína povolávať do boja bývalých vojakov so skúsenosťami, aby nahradilo ťažké straty. Referuje o tom spravodajský web BBC s odvolaním sa na vyhlásenie ukrajinskej armády na Facebooku.

07:38 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že ruskí piloti sa skôr či neskôr budú zodpovedať za zabíjanie civilistov na Ukrajine. Referuje o tom spravodajský web CNN. „Rád by som to ešte raz zopakoval všetkým ruským pilotom nerozmýšľajúcim nad rozkazmi, ktoré plnia, pretože zabíjanie civilistov je zločin. Budete sa za to zodpovedať, či už dnes alebo zajtra, to je nevyhnutné,“ povedal Zelenskyj počas najnovšieho prejavu.

07:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že ruskí piloti sa skôr či neskôr budú zodpovedať za zabíjanie civilistov na Ukrajine. Referuje o tom spravodajský web CNN. „Rád by som to ešte raz zopakoval všetkým ruským pilotom nerozmýšľajúcim nad rozkazmi, ktoré plnia, pretože zabíjanie civilistov je zločin. Budete sa za to zodpovedať, či už dnes alebo zajtra, to je nevyhnutné,“ povedal Zelenskyj počas najnovšieho prejavu.

„Hovoríme najmä o bombardovacom lietadle nad Mariupoľom, a to sa stane každému, kto zabíja našich civilistov v našej mierovej krajine,“ dodal. Zelenskyj tiež vyhlásil, že ukrajinské ozbrojené sily zostrelili ruské lietadlo pri Čornobajivke pri Chersone.

07:09 Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok v rozhovore pre CNN odmietol vylúčiť použitie jadrových zbraní s tým, že budú použité iba v prípade „existenčného ohrozenia“ Ruska. Referuje o tom spravodajský web BBC. Americký Pentagon odsúdil vyhlásenie ako neuvážené a povedal, že „toto nie je spôsob, akým by zodpovedná jadrová veľmoc mala konať“.

07:03 Približne 7-tisíc ruských dovolenkárov sa nemôže dostať z Thajska. Ako referuje spravodajský web BBC, odkedy boli na Rusko uvalené sankcie, nemôžu si vyberať hotovosť z bankomatov ani používať svoje platobné karty.

Väčšina odmietla zhovárať sa s novinármi, ale jeden pár súhlasil pod podmienkou anonymity. Tvrdí, že sa obávajú dôsledkov doma v Rusku, kde aj označenie udalostí na Ukrajine za vojnu môže viesť k trestnému stíhaniu. „Chodili sme z banky do banky, od bankomatu k bankomatu. V deviatich z desiatich prípadov sme neuspeli, ale podarilo sa nám získať nejaké peniaze,“ povedali.

06:53 Francúzsky energetický gigant TotalEnergies oznámil, že minimálne do konca tohto kalendárneho roka nebude nakupovať z Ruska žiadnu ropu a ropné produkty.

TotalEnergies vlastní podiel vo výške 19,4 % v ruskom producentovi zemného plynu Novatek. Má tiež 20-percentný podiel v projekte Yamal LNG v severnom Rusku.

06:41 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že ruské sily v utorok nielenže zablokovali humanitárny konvoj, ktorý sa pokúšal dostať do obliehaného Mariupoľa s potrebnými zásobami, ale zajali aj niektorých záchranárov a vodičov autobusov. Dodal, že Rusi pritom vopred odsúhlasili trasu.

06:35 Rusko popiera, že by sa jeho invázia na Ukrajine zastavila. V rozhovore pre CNN to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Na otázku, čo dosiahol ruský prezident Vladimir Putin na Ukrajine, odpovedal: „V prvom rade ešte nie. Ešte nedosiahol.“ Trval však na tom, že vojenská operácia prebieha „prísne v súlade s plánmi a účelmi, ktoré boli stanovené vopred“. Peskov zopakoval, že Putinovými hlavnými cieľmi bolo „zbaviť sa vojenského potenciálu Ukrajiny“ a „zabezpečiť, aby sa Ukrajina zmenila z protiruského centra na neutrálnu krajinu“.

06:30 Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok povedal, že ruská "špeciálna vojenská operácia" na Ukrajine pokračuje presne podľa vopred stanovených plánov a cieľov. TASR tieto informácie získala z webovej stránky stanice CNN.

06:25 Popredný predstaviteľ bieloruskej opozície Pavel Latuška v stredu Západ vyzval, aby sprísnil sankcie voči bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi a jeho režimu za to, že podporujú ruskú inváziu na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

06:20 Takmer 100 000 ľudí je uviaznutých v ruinách ukrajinského mesta Mariupol, kde čelia hladu a smädu, a neustálemu ruskému bombardovaniu. Povedal to v noci na stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

06:15 Spojené štáty a NATO sú presvedčené, že Bielorusko by sa mohlo čoskoro pripojiť k Rusku v jeho vojne proti Ukrajine. TASR správu prevzala v stredu z webovej stránky stanice CNN, ktorá sa odvoláva na predstaviteľov americkej vlády a NATO.

06:10 Ruské vojenské sily zničili nové laboratórium v jadrovej elektrárni v Černobyle, ktoré okrem iného pracuje na zlepšení nakladania s rádioaktívnym odpadom. Uviedla to v utorok ukrajinská štátna agentúra zodpovedná za uzavretú zónu v Černobyle.

Ruská armáda získala kontrolu nad odstavenou elektrárňou na začiatku vojny. Laboratórium za 6 miliónov eur, postavené s podporou Európskej komisie, otvorili v roku 2015. „Laboratórium obsahovalo vysoko aktívne vzorky a vzorky rádionuklidov, ktoré sú teraz v rukách nepriateľa, no dúfame, poškodia jeho a nie civilizovaný svet,“ uviedla agentúra vo svojom vyhlásení.