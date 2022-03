Moldavsko sa obáva eskalácie kvôli ruskému útoku na Ukrajinu: Začalo monitorovať svoj proruský región

Moldavsko monitoruje svoj odštiepenecký proruský región Podnestersko, či tam nebadať znaky eskalácie napätia po ruskej invázii na susednú Ukrajinu, uviedol v utorok moldavský minister zahraničných vecí Nicu Popescu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Reuters vo svojej správe pripomenula, že Podnestersko je úzky pás územia v držbe proruských separatistov, ktorý sa tiahne pozdĺž východu Moldavska a od ukrajinského prístavu Odesa je vzdialený približne 40 kilometrov. V Podnestersku sú rozmiestnení ruskí vojaci, aj keď moldavská prezidentka Maia Sanduová opakovane vyzýva na ich stiahnutie.

Táto výzva je o to naliehavejšia, že Ukrajina sa obáva, že Podnestersko by mohlo byť použité ako nový front v konflikte s Rusom, čím by sa vytvoril ďalší tlak na Odesu. Popescu však na pôde Európskeho parlamente ubezpečil, že "zatiaľ je situácia pokojná". "Nezaznamenali sme žiadny pohyb smerom k eskalácii," oznámil. Dodal však, že vzhľadom na doterajšie dianie v regióne, nemôže vláda vylúčiť žiadne možnosti a musí zvážiť "celú škálu scenárov vývoja udalostí vrátane negatívnych".

Ruské mierové jednotky vstúpili do Podnesterska po tom, čo v roku 1992 viedlo krátku vojnu s Moldavskom a vyhlásilo sa za nezávislý štát, ktorý okrem Ruska neuznáva žiadna krajina na svete. Reuters pripomína, že začiatkom februára sa na území Podnesterska konalo cvičenie ruských jednotiek. Došlo k nemu v situácii, keď sa pri východnej hranici Ukrajiny hromadili ruské jednotky, časť ktorých potom 24. februára začala inváziu na územie Ukrajiny.

Vojna odohrávajúca sa na Ukrajine primala Moldavsko, aby zintenzívnilo svoju snahu o vstup do Európskej únie a vytvorila aj obrovský tlak na ekonomiku Moldavska, ktoré prijalo viac ako 331.000 utečencov z Ukrajiny, pričom asi 100.000 z nich v Moldavsku zostalo, píše Reuters.