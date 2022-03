Matke štyroch detí praskol prsný implantát: Takmer zomrela! Bojuje s ťažkou infekciou

Štvornásobná matka dostala otravu krvi päťkrát za jediný rok! Jej prsné implantáty boli infikované.

Ako píše The Sun, 33-ročná pornohviezda Sophie Anderson si prešla peklom. „Lekári mi zachránili život. Keď som šla na začiatku do nemocnice s bolesťami ruky, prosila som ich, aby mi nevyberali implantáty, pretože sú dôležité pre moju kariéru. Som v odvetví pre dospelých a potrebujem pracovať, aby som uživila svoje deti,“ povedala Sophie. Ale po tom, čo ju prepustili, jej koža opuchla, sčernela a začala odumierať.

Následne jej implantát doslova explodoval, keď sa doma sprchovala. „Implantát mi praskol a vypadol na zem. Všade bol silikón, bolo to strašné. Môj partner sa ma pýtal všelijaké čudné veci, aby zistil, či to nejako dokáže opraviť. Bolo to aj trochu vtipné,“ opísala zážitok. Sophie uverejňovala aktualizácie o svojej nehode na internete a dostala tisíce podporných správ. Jej partner Damien Oliver jej bol veľkou oporou a dokonca ju požiadal o ruku, keď bola v nemocnici.

Po zverejnení príspevku na platforme GoFundMe, ktorá jej pomôže financovať operáciu, ju však niektorí ľudia začali zosmiešňovať. „Správy podpory boli skvelé. Ale ľudia sa mi tiež posmievali a zažila som naozaj temné chvíle. Stále mám infekcie v krvi, celý môj svet sa zrútil a bude to dlhá cesta k uzdraveniu. Z hľadiska duševného zdravia bojujem so všetkým, mám pocit, že som všetko stratila,“ zverila sa.

„Všetci ma súdia, ale ja som tiež len ľudská bytosť,“ dodala zronene. Sophie musí podstúpiť celkovú rekonštrukciu prsníkov, čo by mohlo ovplyvniť jej prácu, kariéru, ale aj zdravie. Jej fanúšikovia doteraz vyzbierali viac ako 8 000 libier (9 600 eur).