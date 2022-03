Nevinné farbenie obočia sa skončilo katastrofou: Tínedžerka musela ísť do nemocnice

Tínedžerka dostala hororovú alergickú reakciu na farbenie obočia. Vypadla jej väčšina chĺpkov a po celej tvári sa jej vytvorili veľké mokvajúce rany.

Ako píše Daily Mirror, 18-ročná kozmetička Ruby Nelson si roky upravovala obočie a používala svoj obvyklý produkt, keď naň nečakane utrpela alergickú reakciu. „Robím si obočie sama a už roky si ho farbím – bol to rovnaký odtieň, aký používam vždy,“ povedala. Tínedžerka sa nasledujúce ráno zobudila s extrémnym svrbením, opuchnutou a červenou tvárou a pocitom pálenia, ktorý sa podľa nej postupne zhoršoval, keď sa jej na koži začali tvoriť pľuzgiere.

Následne šla do nemocnice, kde jej predpísali antibiotiká. „Pre opuch a svrbenie som šla na pohotovosť a dali mi antibiotiká. Na druhý deň som šla do nemocnice, pretože to bolo horšie. Dali mi veci na zalepenie obočia, pretože pľuzgiere vytekali a boli naozaj bolestivé,“ vysvetlila Ruby. „Potom sa mi začali tvoriť chrasty a spolu s nimi mi vypadávali chĺpky, takže som si myslela, že mi nezostane žiadne obočie. Chvíľu bolo naozaj úzke a bála som sa, že kvôli zjazvenému tkanivu nedorastie,“ dodala.

Našťastie sa jej obočie do nasledujúceho týždňa zahojilo a v priebehu nasledujúceho mesiaca pomaly narástlo. Po bolestivých skúsenostiach však Ruby hovorí, že si už obočie nefarbí a absolvuje testy na alergie, aby sa vyhla ďalším reakciám. „Úplne ma to odradilo od farbenia. Ak idem von, tak si urobím make-up a na obočie použijem trochou ceruzky, ale to je všetko. Svojim zákazníčkam nebudem farbiť obočie, ak nemajú urobený test na alergie,“ uzavrela Ruby.