Dávate si v McDonald's veľké hranolky? Už to nerobte! Prekvapivé odhalenie

Všetci vieme, že jedlo z McDonald's nie je príliš zdravé, ale keď už sme tam, mnohí túto príležitosť využijeme naplno – a to znamená objednať si veľkú porciu hranoliek. Zamestnankyňa však tvrdí, že nemá zmysel si ich objednávať.

Ako píše britský Daily Mirror, jedna zamestnankyňa z McDonald's v USA tvrdí, že existuje tajný prídelový proces, ktorý personál uskutočňuje vždy, keď si zákazník objedná veľké množstvo jedla. Žena na TikToku zdieľala video z nedávnej zmeny, v ktorej podávala veľkú porciu hranoliek. Priznala, že úmyselne stlačila spodok škatuľky, aby sa do nej zmestilo menej.„Ako vyrábame naše veľké hranolky: Kartón neotvoríme úplne. Ušetrí to viac hranoliek pre ostatných zákazníkov,“ napísala k videu. Video sa stalo virálnym a ľudí delí na dva tábory. Niektorí ďalší zamestnanci McDonald's trvali na tom, že im nikdy nebolo povedané, aby prideľovali porcie. „Nie všetci zamestnanci v McDonald's sú leniví. Všetci nám ostatným tvrdo pracujúcim robíte zlé meno!,“ napísal niekto nahnevane.

„Pracoval som tam 6 rokov a môj šéf by mi odtrhol hlavu, keby videl, že to robím,“ napísal jeden a ďalší dodal: „To je pravdepodobne len u vás. Pracoval som asi na 5 miestach a vždy mi povedali, aby som to normálne otvoril.“ Objavili sa však aj komentáre od pracovníkov, ktorí súhlasili s tvrdeniami ženy a uviedli, že vedenie im tiež nariadilo, aby škatuľku neotvárali celú.

„Pracoval som v McDonald's a môžem potvrdiť, že nám to povedali. Keď si teraz objednám, uistím sa, či ju naplnia celú,“ znel jeden z komentárov. „Pracoval som v McDonald's takmer 8 rokov a je to presne tak. Manažéri v prevádzkach, v ktorých som pracoval, sa nahnevali, ak som tú škatuľku otvoril úplne,“ uzavrel ďalší z bývalých zamestnancov.