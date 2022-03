Svojská snaha o pomoc Ukrajincom: Opitú ženu to mohlo stáť vyše 5400 eur, mala jediné šťastie

V súčasnej situácii, ktorá sa deje vo svete, každý pomáha tak, ako vie. Táto žena to však chcela spraviť veľmi svojsky.

Ako informuje portál The Mirror, 34-ročná Leoni Fildes v jeden večer zapíjala narodeniny svojho priateľa, keď sa debata jej kamarátov dostala k téme Ukrajina. Matky dvoch detí sa spýtali, či by jej priateľ, ktorý je v armáde, musel ísť bojovať, ak by Spojené kráľovstvo vstúpilo do vojny. Leoni bez váhania vyhlásila, že ak sa tak stane, pôjde rozhodne s ním. V tom momente zaúradovalo niekoľko dvojitých ružových ginov, panákov likéru a fľaša prossecca a v podguráženom stave sa rozhodla okamžite konať.

„Povedali sme si, zavoláme taxík a pôjdeme im pomôcť,“ uviedla Leoni. A tak sa aj stalo. Spolu s rovnako podguráženým kamarátom otvorila aplikáciu Uber, aby si rezervovala taxík na výlet, ktorý by ju stál neuveriteľných 4 578 libier (viac ako 5 400 eur). Leoni mala však ohromné šťastie, keďže na účte nemala dostatok finančných prostriedkov, a tak platba nakoniec neprebehla. Uber bol ale celkom odhodlaný a aj napriek tomu sa snažil rovno deväťkrát platbu prijať, no neúspešne.

Ďalšie ráno prišiel poriadny šok, keď jej ohľadom tohto pokusu o transakciu volali priamo z banky, v ktorej sa snažili uistiť, že nejde o nekalý podvod. „Mala som slabé záblesky, keď mi volala banka a povedala som: ‚Myslím, že som to bola ja, prepáčte.‘ Uber zvyčajne umožňuje cestu vopred, ale nedávno ju zrušil, takže som mala šťastie,“ vysvetlila Leoni, ktorá si chcela dokonca dopriať počas cesty maximálne pohodlie a objednať značne komfortnejší, no i drahší UberXL.

„Môžeme potvrdiť, že v tomto prípade neboli úspešne podané žiadne žiadosti o cestu. Skúmame to ďalej, aby sme pochopili, čo sa stalo,“ zareagoval samotný hovorca Uberu. „Neviem, čo by som robila, keby mi to Uber dovolil objednať. Nemyslím, že by som nastúpila, ale po drinku nikdy neviete. Možno by som nasadla do taxíka a uvedomila by som si to, keby sme sa dostali ďalej,“ dodala Leoni, ktorá má teraz aspoň v zbierke vtipný príbeh, ktorý môže rozprávať na ďalších podobných oslavách.