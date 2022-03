Cassandra je prvou oficiálnou bosorkou v Británii: Na čarovanie má papiere

Čáry-máry fuk, budete civieť ako puk! Kto by si myslel, že čarodejnice sú len výmyslom fantázie filmárov, škaredo sa mýli.

Britka Cassandra Latham Jones (71) je totiž prvou oficiálnou čarodejnicou s povolením uvádzať svoje zamestnanie na daňovom priznaní. Úspešná bosorka svojim klientom ponúka skutočne širokú škálu služieb.

Cassandra je dedinskou autoritou a čarodejnicou v obci Saint Buryan v anglickom grófstve Cornwall. Bosoráctvu a miešaniu elixírov sa však nevenuje od mladosti. Ako vyškolená zdravotná sestra a kvalifikovaná poradkyňa sa dlhé roky starala o pacientov. Život sa jej obrátil hore nohami až po päťdesiatke.

„Mala som autonehodu a nebola som schopná pokračovať v ošetrovaní, pretože to vplývalo na môj chrbát. Tak som musela hľadať spôsoby, ako si zarobiť na živobytie po zvyšok svojho života,“ prezradila Cassandra.

Dostala sa tak na jeden kurz pre ľudí začínajúcich s podnikaním, keď sa odhodlala využiť nepriazeň osudu vo svoj prospech. Napokon si so svojimi vedomosťami od iných čarodejníc, s ktorými sa počas života stretla, založila vlastný biznis.

Po tom, čo jej britský daňový úrad odobril zamestnanie, stala sa oficiálne prvou dedinskou čarodejnicou. „Bolo to také jednoduché, ako keby ste jedného dňa vošli do kancelárie, vypýtali si formulár a do kolónky povolanie napísali dedinská čarodejnica. A nikto nikdy nič nepovedal,“ ozrejmila Jones.

Dodnes naplno poskytuje tradičné čarodejnícke služby ako čítanie z tarotových kariet, rozličné rituály, zaklínadlá, kúzla na odstraňovanie prekliatí. V jej repertoári sa však nájde miesto aj pre temnú mágiu, takže sa treba mať na pozore.

Aké magické služby Cassandra ponúka

- Výklad z tarotových kariet

- Rituály

- Tvorbu zaklínadiel

- Tvorbu amuletov na ochranu

- Odstraňovanie chorôb, prekliatí

- Psychickú očistu domovov a podnikov

- Poskytovanie konzultácií

- Požehnanie dieťaťa, partnerstva

- Posledné obrady pred smrťou