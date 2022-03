Pre poruchu prišla takmer o nohu! Žena si holými rukami znetvorila vlastné telo

Zlozvyk sa jej totálne vymkol spod kontroly. To si však uvedomila až vtedy, keď bolo takmer neskoro.

Ako píše portál New York Post, žena menom Lauren McKeaney z amerického štátu Chicago trpela celý život psychickým stavom zvaným dermatilománia. Ide až o patologické škrabanie, strhávanie či stláčanie vlastnej kože, čo môže u človeka spôsobiť obrovské rany po celom jeho tele. Tento zlozvyk spadá pod obsedantno-kompulzívne poruchy a dokáže človeka pohltiť až na niekoľko hodín denne, pričom to väčšinou trvá aj dlhé roky.

35-ročná žena, ktorá touto chorobou trpí, chytila na vnútornej strane stehna závažnú infekciu. Baktérie sa totiž dostali do tela cez rezné rany, ktoré si spôsobila týmto závažným zlozvykom. „Moja pravá noha bola veľmi opuchnutá a infikovaná. Lekári sa so mnou rozprávali o možnosti, že by som mohla teoreticky prísť o nohu,“ popísala Lauren svoje najhoršie momenty priamo z nemocnice. Napriek tomu, že jej lekári museli odstrániť 20 centimetrov zo stehna a celé mesiace strávila na fyzioterapii, podarilo sa jej úplne zotaviť.

Mladá žena priznala, že tento zlozvyk u nej začal už v ranom detstve, no ochorenie jej diagnostikovali len prednedávnom. Už ako dieťa pozorovala, že ona jediná má inú pokožku ako ostatní a v puberte jej to začalo spôsobovať extrémne psychické utrpenie. Lauren bola taktiež krasokorčuliarka, no so súťažením skončila práve pre dermatilomániu, keďže si nebola schopná obliecť pančuchy bez toho, aby si nimi neroztrhala chrasty. Zdravotná sestra ju na strednej škole dokonca nahlásila za sebapoškodzovanie a vysokoškolský poradca si zasa myslel, že je závislá na pervitíne.

Na dermatilomániu, žiaľ, neexistuje žiadny liek, preto sa musela Lauren s touto poruchou naučiť žiť. Snaží sa neustále vyhýbať zrkadlám a zuby si radšej umýva v kuchynskom dreze. Okrem iného používa predovšetkým bezdotykové výrobky alebo predmety, ktoré jej pomáhajú udržať nepokojné prsty zaneprázdnené a mimo tela. „Veľakrát to je o tom, že neviete, kde máte ruky. Vedieť presunúť moju telesnú hmotnosť alebo sedieť iným spôsobom mi pomáha toľko sa nedotýkať,“ dodala Lauren.