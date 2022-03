Hraničný priechod do Bieloruska blokujú protestujúci: Jednoznačný odkaz Rusku

Nákladné autá smerujúce z Poľska do Bieloruska vytvorili pred hraničným priechodom Koroszczyn 40-kilometrovú kolónu. Cestu totiž blokuje skupina protestujúcich, ktorí žiadajú zákaz obchodu s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom.

Protestujúci, Ukrajinci a Poliaci, opakovane blokujú prístup k priechodu už približne dva týždne a žiadajú, aby Moskva ukončila svoju vojnu na Ukrajine. Najnovší protest s názvom „Nie obchodu s Ruskom!" sa začal v sobotu ráno.

Na prekročenie hraníc do Bieloruska v nedeľu ráno čakalo približne 950 nákladných automobilov, uviedol hovorca miestneho daňového úradu Michal Derus. Čakacia doba je 32 hodín, konštatoval. Cestu vedúcu k hraničnému priechodu uzavreli a polícia oddeľuje protestujúcich od nákladných áut, uviedla správa ciest. Nákladná preprava cez priechod Koroszczyn sa zvýšila po tom, ako v novembri minulého roka uzavreli poľský priechod do Bieloruska Kuznica. Dôvodom bolo to, že sa cez neho do Poľska snažili z Bieloruska dostať migranti z Blízkeho východu.