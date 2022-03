Pre znamienko na tvári si prešla peklom: Nonstop ho skrýva, neukázala sa ani mužovi

Môže to znieť zvláštne, ale pre niektoré dievčatá a ženy môže byť pohľad na ich tvár bez make-upu poriadne náročný. Svoje o tom vie aj 33-ročná Emily, ktorá si počas života prešla peklom. A zanechalo to na nej rany.

Ako uvádza portál The Sun, krásna Emily Hallettová z anglického mesta Leatherhead sa narodila s materským znamienkom takmer cez polovicu jej tváre. Na prvý pohľad trochu pripomína akoby fľak od červeného vína. Celý svoj dospelý život si znamienko skrývala pod vrstvou make-upu a dlho ju bez líčidiel nevidel ani jej snúbenec Adam. „Môj partner ma nevidel bez mejkapu. Vie, že tam je, pretože ho stále môžete vidieť aj s mejkapom. Neznášam to, myslím si, že je to hnusné. Neodličujem sa a priebežne si make-up nanášam aj počas dňa,“ priznáva Emily, ktorá sa aj po sprchovaní opäť nalíči.

Emily vysvetľuje, že keď sa s Adamom spoznali, stále mala pocit, že má aj nejaké konkurentky, a tak ho chcela zaujať. „Povedala som mu, že nerada hovorím o svojom materskom znamienku a dala som mu pevné pravidlá, on to akceptuje a nerozprávame sa o ňom. Nie je mojou súčasťou,“ vysvetľuje.

Jej averzia voči materskému znamienku vznikla už v detstve, keď ju v spolužiaci šikanovali tak veľmi, že musela zmeniť školu. „Hovorili mi že som spálená tvár. Boli to hlavne chlapci. Dosť ma to zasiahlo,“ spomína na ťažké obdobie. Šikana tak ovplyvnila jej sebavedomie, že si myslela, že si nikdy nenájde lásku.

Keď mala 18 rokov spoznala svojho prvého priateľa a začala zakrývať svoje materské znamienko make-upom. „Keď som objavila make-up, bola som sebavedomejšia, pretože som ho mohla zakryť. Odvtedy som ho skrývala,“ vysvetlila.

Vo veku od šiestich mesiacov do 14 rokov chodila na laserové zákroky, ktorými chceli zastaviť rast materského znamienka. Keďže jej toto ošetrenie pomáhalo, rozhodla sa podstúpiť ďalších osem zákrokov, ktoré sú však finančne náročné. Každé sedenie stojí 600 libier (715 eur), a tak sa rozhodla spustiť zbierku a poprosiť cudzích ľudí o pomoc. „Rastie vekom a je oveľa tmavšie. Stmavne v závislosti od ročného obdobia a hormónov. Mení farbu, prechádza z fialovej do ružovej. Stále na to myslím a neustále mi to vŕta v hlave. Ošetrenie laserom ho zníži a zabráni tomu, aby rástlo do výšky. Menopauza to môže zmeniť,“ ukončuje svoj príbeh Emily.