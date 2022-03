V Belgicku vpálilo auto do skupiny ľudí! Hlásia obete a zranených, čo sa tam stalo?

Denník La Libre Belgique informuje o najmenej piatich obetiach. K incidentu došlo v obci Strépy-Bracquegnies ležiacej na juhozápade krajiny okolo 05.00 h, keď sa konal tradičný ranný karnevalový sprievod. Dvanásť ľudí utrpelo ťažké a ďalších zhruba 20 ľahšie zranenia.

First horrific aftermath picture at the Belgian town of #Strépy La Louvière, #Belgium 🇧🇪, when early birds were waiting in line ahead, when a man in a car killed at least 5 people 12 critically injured and at least 20 other people injured. Driver arrested. pic.twitter.com/kcXn4EjO4y