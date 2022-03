Ak sa chystáte na výlet do Česka, čoskoro vás budú čakať zmeny: Krajina chystá povinnú evidenciu turistov

Úradníci českého ministerstva pre miestny rozvoj a turistickej centrály CzechTourism pracujú na centrálnej elektronickej evidencii turistov. Od povinnosti online registrácie hostí si sľubujú lepší prehľad o obsadenosti jednotlivých turistických lokalít, ako aj efektívnejší výber miestnych poplatkov.

TASR informáciu prevzala z portálu idnes.cz. Systém označovaný ako eTurista by okrem klasických ubytovacích zariadení mal platiť aj pre platformu Airbnb, uviedol hovorca agentúry CzechTourism František Reismüller.

Okrem úspory času, keď by digitalizované dáta mali smerovať zároveň cudzineckej polícii a v anonymizovanej podobe obciam a pre potreby štatistického šetrenia, bude cieľom aj zvýšenie dohľadu nad výberom miestnych poplatkov. Podľa poradcu ministra pre miestny rozvoj vo veciach turistiky Martina Jiránka totiž výber týchto peňazí, ktoré smerujú do obecných pokladní, výrazne pokrivkáva a mestá tak dostávajú menej, než by mali.

"Napríklad v lokalite Jánské Lázně a Pec pod Sněžkou sa odhaduje, že sa vyberie 12 % potenciálu," uviedol Jiránek. Podobné je to aj v iných turistických lokalitách.

Vyhľadávaný Český Krumlov, ktorý má zhruba 13 000 obyvateľov a približne 5000 registrovaných lôžok, vybral pred pandémiou ochorenia COVID-19 od turistov 10 miliónov korún (402.625,12 eur).

"Teraz po zvýšení poplatku na 50 Kč na deň, teda najvyššiu možnú sadzbu, by spolu s opätovným návratom turistov mohla táto čiastka prekročiť dvojnásobok pôvodného výberu," povedal zástupca primátora Martin Hák.

To už predstavuje peniaze, ktoré mestu umožnia okrem klasických príspevkov na opravy chodníkov organizovať aj rôzne akcie a program. A to zase môže prilákať ďalších návštevníkov a možno ich to presvedčí, aby si jednodňový výlet do historického mesta predĺžili na niekoľko nocí, vysvetlil zástupca primátora.

Okrem povinnosti pre ubytovateľov je ale dôležitou súčasťou systému aj snaha prinútiť návštevníkov, aby sa nechali v ubytovacom zariadení oficiálne zapísať. K tomu by podľa Háka mohlo prispieť, keby turisti po ubytovaní a oficiálnej registrácii do systému získavali destinačné karty. Tie v zahraničí bežne fungujú a umožňujú turistom využívať zľavy napríklad na vstupy do múzeí, prípadne by ich mohli oprávňovať na parkovanie a podobne.

Spustenie systému eTurista predpokladá ministerstvo v roku 2025. Celý systém by mal vyjsť na zhruba 30 miliónov Kč. V tom ale nie sú zahrnuté náklady pre ubytovateľov, hoci podľa Reismüllera by mali byť minimálne, keďže samotný softvér bude zadarmo.