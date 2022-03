Práca čašníčky dá niekedy poriadne zabrať, táto žena o tom vie svoje: Nechutné, čo našla v tanieri!

Práca čašníčky častokrát prináša veľmi prekvapivé situácie. Mnohé zamestnankyne a zamestnanci v gastropriemysle by mohli napísať knihu a svoje o tom vie aj táto žena. Neuveriteľné, čo našla v tanieri.

Ako uvádza portál The Sun, čašníčka Sam Bettová sa na sociálnej sieti TikTok podelila o skúsenosť, ktorá ju poriadne zarazila. „Toto sa stalo priamo mne,“ začala svoje rozprávanie rozhorčená Sam. Zákazníčka si objednala sendvič so slaninou, šalátom a rajčinou a čašník jej ho o chvíľku priniesol. Ona však nebola spokojná a naznačila Sam, aby prišla k jej stolu. Žena sa jej drzo opýtala, čo to má na stole, na čo jej Sam odpovedala, že to je presne to, čo si objednala.

Zákazníčka sa dožadovala vysvetlenia, prečo sa v jej jedle nachádza slanina, a tak jej Sam vysvetlila, že slanina je presne súčasťou sendviču, ktorý si objednala. Žena sa však ohradila, že si myslela, že v jedle, ktoré si vybrala, by slanina nemala byť. Sam to pobavilo a vysvetlila jej, že sa asi zmýlila. Až koniec tohto príbehu jej sledovateľov zrazil na kolená.

„Odišla a ja som upratovala stôl, pri ktorom sedela. Ostali tam dva dospelé ľudské zuby,“ povedala šokovane. Jej sledovatelia požadovali detaily, a tak Sam nahrala aj ďalšie video. „Naozaj na tom nič nie je. Išla som vyčistiť stôl a boli tam zuby,“ tvrdila so smiechom a ukázala na sebe, ktoré konkrétne to podľa nej boli.

Keď uvidela, čo jej zákazníčka nechala na stole, okamžite zavolala svojho manažéra, aby to videl na vlastné oči. Ten bol rovnako znechutený a prekvapený. „Neboli to zubné protézy. Akoby doslova prišla o pár zubov a povedala si: Nechám vám ich tu, aby ste si ich vyčistili,“ povedala Sam vo videu. Aj pre ňu je však veľkou záhadou, kde tá žena zuby zobrala.