V Nórsku sa zrútilo lietadlo počas cvičenia NATO: V troskách zomreli americkí vojaci

Príčinu havárie vyšetrujú. Vojaci, ktorí pri nehode zomreli, sa zúčastňovali na cvičení s názvom Studená odpoveď. „Vyjadrujeme čo najúprimnejšiu sústrasť rodinám vojakov, príbuzným a kolegom z ich jednotky," uviedol premiér.

It is with great sadness we have recived the message that four American soldiers died in a plane crash last night. The soldiers participated in the NATO exercise Cold Response. Our deepest sympathies go to the soldiers' families, relatives and fellow soldiers in their unit.