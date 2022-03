Debaty o usmrtení ruského prezidenta sú legitímne, zhodujú sa odborníci: Kto by mohol odstrániť Putina?

Rusko bez Putina. Pre svet by to bola vynikajúca správa, otázka je, ako k tomu dospieť.

Stále viac vysokopostavených činiteľov a odborníkov sa zhoduje, že treba rozmýšľať aj nad tým na prvý pohľad najdrastickejším plánom - odstránením Putina akýmikoľvek prostriedkami, vrátane jeho zabitia. Kto by mohol niečo také uskutočniť a je reálne, že by sa to mohlo podariť?

K hlasom, ktoré volajú po odstránení Putina, sa tento týždeň pridal aj bývalý plukovník britskej armády Richard Kemp. „NATO by malo uvažovať nad všetkými možnosťami, ako ho zbaviť moci. Malo by to zahŕňať aj možnosť jeho zabitia,“ povedal pre Daily Mail Kemp, ktorý velil britským jednotkám v Afganistane.

Najlepšie by podľa neho bolo Putina zajať a súdiť, aj jeho zabitie je však podľa neho prijateľné a v každom prípade veľmi dobre ospravedlniteľné. „Jeho život nemá väčšiu hodnotu ako životy tisícov ľudí, ktorých už zabil na Ukrajine aj inde a ktorých môže zabiť v budúcnosti,“ argumentuje Kemp.

Väčšina odborníkov sa zhoduje, že zosadenie Putina, či už krvavé alebo nekrvavé, by museli zosnovať samotní Rusi. Mohlo by sa však niekomu s takýmito úmyslami podariť dostať do najužšieho kruhu možno v súčasnosti najstráženejšej osoby na svete? „Zlá správa je, že šance nie sú veľmi veľké. Akýkoľvek prístup k nemu je striktne kontrolovaný, podobne ako to bolo v prípade Stalina a Hitlera,“ vysvetľuje popredný americký historik Nigel Jones. „Šanca, že by ho dostal ktokoľvek ,zvonka‘, sú nulové. Museli by to spraviť ľudia, ktorí patria do jeho najužšieho okruhu,“ dodáva historik pre The Spectator.

Obrátil proti sebe armádu

Debaty o zabití Putina sú legitímne aj podľa analytika Radova Bránika. „Putina už možno považovať za nelegitímneho diktátora, ktorý prekročil naozaj všetky mysliteľné hranice medzinárodného práva. Už istý čas je za tou hranicou, keď je úplne normálne, správne a legitímne uvažovať o jeho odstránení akýmkoľvek spôsobom,“ hovorí Bránik.

Muselo by však podľa neho ísť o mocenský prevrat, ktorého aktéri budú mať dopredu premyslené ďalšie kroky. „Putina sa dá, samozrejme, ako osoba zabiť, koniec koncov, Rusi majú veľmi slušnú tradíciu odstraňovania svojich oponentov. Ale samotné odstránenie Putina bez toho, aby to sprevádzala zmena v celom systéme moci v Rusku, by mohlo krajinu uvrhnúť do chaosu,“ argumentuje Bránik.

Za najnádejnejších aktérov takéhoto prípadného štátneho prevratu pokladá Bránik ľudí z vysokých poschodí ruských ozbrojených síl. „V armáde existuje voči Putinovi vnútorná opozícia. Stále viac tých ľudí, ktorí za Putinom fanaticky stáli, v konfrontácii s realitou stráca vieru v správnosť toho, čo robia. Putinovi sa podarilo obrátiť proti sebe tú jedinú silu, ktorá je schopná ho odstrániť a aj efektívne nahradiť,“ dodáva Bránik.

Podľa jeho názoru je ťažko čakať, že by sa o odstránenie a nahradenie Putina pokúsil samotný minister obrany Sergej Šojgu. Bránik skôr tipuje, že by sa niečo podobné dalo čakať od náčelníka ruského generálneho štábu Valerija Gerasimova.