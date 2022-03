Bývalý ruský premiér neverí, že Putin to myslí s mierovými rozhovormi vážne: Toto by bolo začiatkom jeho konca!

Bývalý ruský premiér Michail Kasianov neverí, že súčasný prezident Vladimir Putin to myslí s mierovými rozhovormi vážne.

Podľa Kasianova je nepravdepodobné, že Putin ponúkne nejaké riešenie konfliktu, "ktoré bude uspokojivé pre Ukrajincov". Uviedol to v piatkovom rozhovore pre stanicu BBC. Okrem prísľubu neutrality – čo znamená, že Ukrajina nepožiada o členstvo v NATO alebo EÚ – bude Putin podľa Kasianova trvať na "oficiálnom uznaní" Krymu ako súčasti Ruska. "To je absolútne kľúčové, pán Putin je blázon do Krymu," povedal expremiér.

Kasianov, ktorý bol predsedom ruskej vlády v rokoch 2000 – 2004, vyjadril pochybnosti, že by sa nejaká dohoda dosiahla v rámci súčasných rokovaní medzi oboma stranami. Tie podľa neho len dávajú Rusom "čas na preskupenie". Povedal, že Putin a jeho najbližší politickí spojenci sú "nervózni" z rozsahu "ničivých" ekonomických sankcií uvalených Západom, čo naznačuje, že ruský líder "nečakal, že sankcie budú také drsné". Ale akékoľvek rozhodnutie zastaviť vojenské operácie na Ukrajine "by bolo začiatkom jeho (Putinovho) konca".

"Myslím si, že bude pokračovať v utláčaní a zintenzívňovaní invázie," povedal Kasianov s tým, že sa "veľmi obáva... že by sa na bojisku mohlo stať niečo strašné".