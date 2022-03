Chlapík prišiel do bytu sexi brunetky: Čakalo ho tam peklo na zemi! Detaily sú len pre silné povahy

Uprostred hlbokej noci sa 24-ročný muž vybral do bytu sexi brunetky, s ktorou sa zoznámil na Instagrame. To, čo ho tam čakalo, si nepredstavoval ani v najhoršom sne.

Ukázalo sa, že ide o pascu, ktorá ho takmer stála život. Ako uvádza portál New York Post, brunetka, s ktorou sa zoznámil cez internet, bola v skutočnosti súčasťou skupiny sadistov. Len 22-ročná kráska Valerie Rosariová z newyorskej štvrte Lower East Side údajne 7. februára nahovorila „úplného cudzinca“, aby prišiel k nej. Dvojica sa zoznámila na Instagrame.

Muž k nej prišiel okolo jednej hodiny ráno a vtedy sa podľa trestného oznámenia začalo ohavné mučenie. Do bytu vtrhli traja muži, pričom jeden z nich začal obeť udierať pažbou zbrane. Valerie a jej komplici potom údajne obeť vyzliekli, „uložili ho do vane, poliali horľavými látkami a spálili“ po celom tele, uvádza sa v obžalobe. Trýznili ho aj nožom. Podľa zdrojov New York Post muža do bytu údajne zlákali kvôli peniazom.

„Po niekoľkých hodinách mučenia“ únoscovia premiestnili svoju obeť na iné miesto, uviedol asistent okresného prokurátora Andrew Kluger na Manhattanskom trestnom súde. Popoludní gang zavolal bratovi mučeného muža, pričom na videu mu ukázali všetky hrozivé detaily a požadovali od neho výkupné. „Dajte nám stotisíc dolárov, inak ho zabijeme,“ povedali mu do telefónu.