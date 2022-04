Žena mala problémy s únikom moču, skutočná príčina lekárov dorazila: Šialené, čo mala v sebe celé 4 roky!

Nález, ktorý šokoval aj skúsených lekárov!

Pacientka (45) z Tuniska prišla do nemocnice s únikom moču, ku ktorému sa pridružili aj ďalšie ťažkosti. Podľa symptómov bolo lekárom ihneď jasné, že ide o zápal močového traktu, no pre istotu poslali ženu na röntgen. Snímky odhalili prekvapivú pravdu.

Ako informuje britský denník The Sun, pacientka mala v močovom mechúre strčený sklený pohár. Ubolená žena sa napokon priznala, že pohár použila ešte pred štyrmi rokmi ako sexuálnu hračku, napokon sa jej zasekol v tele, no pre ostýchavosť nevyhľadala pomoc. Evidentne si pohár nevložila do vagíny, ale do močovej trubice. Pohár bol však zapuzdrený v 8-centimetrov širokom obličkovom kameni.

Chirurg jej počas operácie z močového mechúra vybral kameň spolu s pohárom. Celý prípad nakoniec dopadol dobre, žena sa zotavovala v nemocnici iba dva dni, potom ju prepustili do domácej liečby.