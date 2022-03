Žena si dala zmenšiť prsia, má traumu na celý život: Fotky po len pre silné povahy!

Žena navštívila kliniku, aby jej zmenšili a zdvihli prsia, pretože jej spôsobovali bolesti chrbta. Keď sa niekoľko hodín po zákroku prebudila v hotelovej izbe, s hrôzou zistila, že dostala implantáty, plastiku brucha a liposukciu.

Ako píše britský Daily Mail, 29-ročná matka troch detí Tiffany Mills z Tampy na Floride, ktorá pracuje ako zdravotná sestra, si prešla hororovým zážitkom. Po operácii ju zamestnanci kliniky poslali preč, pretože povedali, že potrebujú voľnú posteľ. „Povedali mi, že potrebujú posteľ a ja musím vstať. Zobudila som sa veľmi unavená a pamätám si, že ma zdravotnícky asistent ťahal za ruky. To, čo mi urobili, som si uvedomila až o sedem hodín neskôr, keď som sa zobudila v hoteli,“ opísala Tiffany.

„Zobudila som sa v absolútne najhorších bolestiach môjho života. Nechcela som operáciu brucha, keďže som nemala žiadnu kožu navyše. Príliš mi ju stiahli, čo znamená, že som mala veľa jazvového tkaniva a nemohla som stáť vzpriamene. Môj pupok vyzeral ako priehradka na mince, pretože ma stiahli tak pevne, ako sa len dalo,“ povedala s hrôzou. Rezy pod jej prsiami sa úplne roztrhli, pretože jej pridali príliš ťažké implantáty. „Bol to najhorší zážitok v mojom živote,“ dodala.

Až na druhý deň jej po telefóne povedali, že si pomýlili údaje s inou pacientkou. „Povedali mi, že celý tím urobil chybu – neviedli chirurgické záznamy, nekontrolovali svojich pacientov. Nemali potuchy, čo predvádzajú alebo na kom. Urobili to bez môjho súhlasu, netušila som, že sa to deje,“ hovorí Tiffany ďalej. „Nebuďte naštvaná, pozrite sa na to, ako keby ste mali operáciu zadarmo,“ počula zo strany kliniky.

Vydesenú zdravotnú sestru rýchlo previezli späť do nemocnice po tom, čo jej implantáty roztrhli kožu a zanechali po nej mokvanie, otvorené rany a krvné zrazeniny v pľúcach a v nohách. Lekári sa obávali, že upadne do septického šoku. „Skoro som zomrela, pretože rezy sa trhali a otvorené rany viedli k závažnej infekcii a krvným zrazeninám. Bola som vydesená, pretože mám tri deti a bála som sa, že tu pre ne nebudem,“ povedala. V nemocnici bola štyri dni a potom sa dva mesiace uzdravovala.

Od zákroku sa Tiffany snaží dostať svoj život späť do normálu, pretože utrpenie jej spôsobilo veľké finančné škody. Počas celého obdobia nemohla pracovať. „Podarilo sa mi s mojou bankou spochybniť poplatok za operáciu a získať peniaze späť. Klinika sa s tým snaží bojovať a tvrdí, že o to, čo mi urobili, som žiadala,“ hovorí. So všetkým jej pomáhal bývalý manžel. No a čo bude ďalej?

„Lekár, ktorý prevzal moju starostlivosť o rany mi ponúkol, že mi urobí korekciu jazvy pod prsiami. Potom všetkom, čím som si prešla, sa to bojím urobiť. Nemám ani financie. Práve som podstúpila operáciu spodnej časti brucha, aby som napravila to, čo mi urobili na klinike,“ uzavrela matka troch detí. Klinika bola opakovane kontaktovaná so žiadosťou o vyjadrenie, ale voči obvineniam neposkytla žiadnu odpoveď.