Matka záhadne zmizla, o 3 týždne sa našla dobitá: Šokujúce odhalenie 6 rokov po únose!

Kalifornčanka Sherri Papiniová vyvolala rozruch v roku 2016, kedy nečakane zmizla. Po intenzívnom trojtýždňovom pátraní sa záhadne objavila. Teraz o jej únose vyšli na povrch zaujímavé skutočnosti.

Ako píšu noviny New York Post, Sherri bola nezvestná od 2. novembra 2016 a na Deň vďakyvzdania toho roku ju našli spútanú a so zlomeným nosom na krajnici cesty. Vyšetrovateľom vtedy povedala, že bola unesená dvoma ozbrojenými hispánskymi ženami, dokonca poskytla opisy kresličovi FBI spolu s podrobným popisom svojho údajného únosu. Úrady však teraz tvrdia, že si to celé vymyslela.

Ukázali jej dôkazy, ktoré naznačujú, že nebola unesená už v roku 2020. Varovali ju, že klamať federálnemu agentovi bolo zločinom – ale žena naďalej poskytovala nepravdivé vyhlásenia. „V skutočnosti dobrovoľne bývala s bývalým priateľom v Costa Mesa a ublížila si sama, aby podporila svoje lži,“ uviedla americká prokuratúra pre východný okres Kalifornie. Vo štvrtok ju zatkli na základe obvinení z nepravdivých vyhlásení federálnej polícii a zapojenia sa do úradných podvodov. V prípade dokázania viny jej za úradné podvody až 20 rokov za mrežami a v prípade preukázania viny za klamstvo federálom až päť rokov.

„Keď sa za bieleho dňa stratila mladá matka, komunita bola plná strachu a obáv. Nakoniec vyšetrovanie ukázalo, že nedošlo k únosu a že čas a zdroje, ktoré mohli byť použité na vyšetrovanie skutočného zločinu, ochranu komunity a poskytovanie zdrojov obetiam, boli premrhané,“ uviedol vo vyhlásení americký prokurátor Phillip Talbert. Kalifornská komisia pre odškodnenie obetí vrátila Sherri viac ako 30-tisíc dolárov (27-tisíc eur). Kompenzácia zahŕňala peniaze za návštevy jej terapeuta na liečbu úzkosti a posttraumatickej stresovej poruchy.

„Všetci zapojení do tohto vyšetrovania mali jeden spoločný cieľ: nájsť pravdu o tom, čo sa stalo 2. novembra 2016 so Sherri Papiniovou a kto je za to zodpovedný,“ povedal šerif okresu Shasta Michael Johnson. Vyčerpávajúce pátranie a päťročné vyšetrovanie nielenže stálo peniaze a čas, ale u širokej verejnosti vyvolalo strach o vlastnú bezpečnosť. Sherri je teraz v kalifornskom väzení a čaká na súdne pojednávanie.