Vzdáva to s NATO? Zelenského slová plné beznádeje: Prezident si je vedomý jedného

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si je vedomý toho, že jeho krajina sa nestane členom Severoatlantickej aliancie. Podľa agentúry Unian to v utorok povedal v online príhovore pred zástupcami severoeurópskej vojenskej spolupráce Joint Expeditionary Force v Londýne.

Podľa Zelenského už bolo Kyjevu dané na vedomie, že politika "otvorených dverí" sa Ukrajiny netýka. "Je jasné, že Ukrajina nie je členom NATO, my to chápeme, sme adekvátni ľudia. Roky sme počuli o otvorených dverách, ale teraz sme tiež počuli, že sa dovnútra nedostaneme, a to si musíme priznať," povedal prezident okrem iného.

Najvyšší ukrajinský predstaviteľ tiež znovu vyzval na uzavretie neba nad Ukrajinou. Zároveň ale priznal, že pravdepodobnosť kladnej reakcie na túto žiadosť je veľmi malá.

"Ukrajina si v súčasnej dobe nerobí nárok na aktiváciu článku 5 zmluvy NATO. Vždy hovoríme, že naše nebo musí byť chránené rovnakým spôsobom ako nebo Aliancie, avšak chápeme, že vždy existuje 'ale' a aká bude odpoveď Aliancie, keď sa už na východe Európy pripravujú na ochranu," povedal Zelenskyj.