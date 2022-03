Tragédia na mori! Syn miliardára prišiel o život pri záchrane snúbenice: Hrozná smrť

Mal to byť krásny čas strávený na mori, no behom okamihu sa všetko zmenilo. Syn miliardára, Juan Carlos Escotet Alviarez (31), sa v spoločnosti svojej snúbenice Andrey Montero (30) zúčastnil rybárskeho turnaja.

Ako informuje Daily Star, tragický incident sa odohral v sobotu (13. marca) pri súostroví Florida Keys. Syn miliardára skočil do vody v snahe zachrániť svoju snúbenicu, ktorá spadla z lode. Zasiahla ho však lodná skrutka, čo nemal šancu prežiť. Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) v správe o nehode v nedeľu uviedla, že Alviarez bol zasiahnutý ostrými čepeľami a zomrel okamžite po skoku do vody. Správa neobsahovala informácie o stave jeho partnerky po nehode.

Alviarez bol synom miliardárskeho bankára Juana Carlosa Escoteta Rodrigueza, ktorý je prezidentom venezuelskej banky Banesco a španielskej banky Abanca, uvádza venezuelská publikácia El Nacional. Alviarez bol podľa webovej stránky spoločnosti riaditeľom divízie, ako aj riaditeľom Banesco International Corporation. Na stránke sa ďalej uvádza, že mal „obrovské skúsenosti s rozvojom nehnuteľností v oblasti Miami“ a že bol „absolventom University of Miami“.





Alviarez sa mal údajne oženiť so svojou partnerkou Andreou v novembri tohto roku. Pochovajú ho v Miami, informuje New York Post. Novinárka Angela Oraa na Instagrame potvrdila, že Andrea Montero nehodu prežila bez následkov.