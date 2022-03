Česi poškodzujú pamätníky červenoarmejcov: Historik upozorňuje na logický omyl

Česi v reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine poškodzujú pomníky vojakom Červenej armády z druhej svetovej vojny.

Nápisy či farby ukrajinskej vlajky sa objavili v Brne alebo v Kuřimi, upozornila v pondelok stanica ČT24. V meste Přibyslav sa magistrát pre opakované vandalstvo rozhodol sochu červenoarmejcov dočasne uschovať do depozitára. Čoskoro po ruskom útoku ju zakryla ukrajinská vlajka – a zase zmizla. Sochu do nej niekto halil opakovane. Keď mesto skulptúru zabalilo do ochranného obalu, nevydržal ani ten.

Pomník vojakom Červenej armády niekto posprejoval aj v meste Kuřim, teraz už je čistý. "Socha zatiaľ zostane tam, kde je. Sme totiž toho názoru, že obrazoborectvo nemôže zmeniť dejiny," uviedol kuřimský starosta Drago Sukalovský.

Na pamätník červenoarmejca na Moravskom námestí v Brne niekto namaľoval srdce v národných farbách Ukrajiny.

Podľa vojenského historika Eduarda Stehlíka si však ľudia vyberajú na vyjadrenie svojich názorov na Rusko zlý terč; v Červenej armáde totiž bojovalo aj mnoho Ukrajincov. Historik tvrdí, že Červenú armádu nemožno zamieňať so súčasnými ruskými vojakmi.