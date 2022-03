Cestuje každý druhý víkend: Kupovanie leteniek tejto žene ale šetrí peniaze!

Každý druhý víkend vyráža do rôznych vysnívaných destinácií bez toho, aby mala výčitky, že utráca veľké množstvo peňazí.

Ako píše portál The Sun, mladá žena sa rozhodla s ostatnými používateľmi deliť o svoje dobrodružné zážitky z objavovania nových krajín prostredníctvom sociálnej siete TikTok. Keďže za letenku nikdy neminie viac ako 35 eur, jej cestovanie sa podľa nej pre ňu stalo lanejšie ako pobyt doma.

„Mojou toxickou vlastnosťou je míňať menej ako 30 libier na lety do inej krajiny každý druhý týždeň, pretože je to lacnejšie, ako tráviť víkendy nakupovaním v Home Bargains a Primarku,“ vysvetlila v jednom z videí. Na sociálnu sieť pridáva predovšetkým zábery toho, aké skvelé úlovky sa jej podarilo zakúpiť.

Jej cestovateľský plán na rok 2022 je, že za 12 mesiacov navštívi 12 krajín, pričom využije iba lety, ktorých cena za spiatočnú cestu nie je vyššia ako 30 libier. Za prvé mesiace tohto roka si na zoznam navštívených miest pripísala už Bulharsko a Portugalsko.

„Zaplatila som 11 libier za spiatočný let do Talianska, potom som dostala vlak za 7,42 libier do Como a potom zaplatila 4,70 libier za spiatočnú cestu lanovkou pre tie najkrajšie výhľady. Všetko počas jedného víkendu,“ pochválila sa v jednom z mnohých videí, pod ktorými jej ľudia píšu nadšené komentáre z toho, ako šikovne sa dá objavovať svet.