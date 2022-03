Odstavili stovky tisíc ľudí v ukrajinských mestách: Budú dodávky plynu do EÚ naďalej pokračovať?

Ruský plyn bude naďalej prúdiť cez Ukrajinu do Európy, kým bude plynovodná sieť v krajine funkčná, uviedol šéf ukrajinskej štátnej spoločnosti Naftogaz Jurij Vitrenko.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Rusko je najväčším dodávateľom plynu do Európskej únie (EÚ) a ruský útok na Ukrajinu podnietil obavy z narušenia dodávok, čo spôsobilo, že ceny plynu prudko stúpli na rekordné úrovne. V roku 2021 sa cez Ukrajinu do Európy dopravilo okolo 41,4 miliardy kubických metrov (m3) plynu.

"Aktuálne sme rozhodnutí, že kým to bude možné, budeme poskytovať tranzit," uviedol Vitrenko. Vysokotlakové plynovody podľa neho neboli počas konfliktu zatiaľ poškodené. Tranzit však môže ohroziť akékoľvek zranenie zamestnancov prevádzkujúcich systémy alebo poškodenie IT sietí.

Zničená lokálna infraštruktúra spôsobila, že stovky tisíc ľudí v niektorých ukrajinských mestách, ako je Charkov alebo Mariupoľ, sú bez dodávok plynu, tepla a elektriny, uviedol Vitrenko. "Každý deň posielame svojich ľudí, aby počas streľby opravovali systémy, a potom príde ďalšie bombardovanie." Dodal, že sú mínusové teploty a predovšetkým v noci je zima. "Ich rodiny žijú v týchto mestách a vedia, že ak nebudú mať kúrenie, je to humanitárna katastrofa."

USA minulý týždeň zakázali dovoz ropy a plynu z Ruska, Európska únia (EÚ) však dovoz energií nezakázala. Podľa Vitrenka by dodávky plynu do EÚ mali pokračovať, ale platby za plyn by mali smerovať na špeciálny viazaný účet, kým ruský prezident Vladimir Putin nestiahne ruské vojská z Ukrajiny. Rusko bude musieť pokračovať v dodávkach aj v prípade, ak sa platby zadržia, pretože zastavenie toku plynu by spôsobilo problémy a škody.

Vitrenko takisto požaduje sankcie na plynovod Nord Stream 1 (Severný prúd 1), ktorý transportuje plyn priamo do Nemecka. EÚ by podľa neho mala požadovať, aby tento plyn prúdil cez Ukrajinu, čo by mohlo pomôcť urýchliť zastavenie vojny. Voľné kapacity tranzitu cez Ukrajinu predstavujú okolo 90 miliárd m3 ročne, čo je viac než dosť na vykompenzovanie kapacity plynovodu Nord Stream 1 (55 miliárd m3).