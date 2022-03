Putin má na krku ďalší problém: Krajiny otvorili súdny spor proti Rusku v kauze zostreleného letu MH17

Holandsko a Austrália v pondelok na pôde Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) otvorili súdny spor proti Rusku pre jeho údajný podiel na zostrelení letu MH17 Spoločnosti Malaysia Airlines.

Prípad oznámený v Haagu a Canbeberre predstavuje najnovší pokus o vyvodenie právnej zodpovednosti Moskvy za raketový útok, pri ktorom 17. júna 2014 nad východnou Ukrajinou zostrelili osobné lietadlo a zahynulo všetkých 298 ľudí na palube.

Medzinárodné vyšetrovanie dospelo k záveru, že let smerujúci z Amsterdamu do Kuala Lumpur zasiahla raketa buk, ktorú na územie ovládané proruskými separatistami dopravili z ruskej vojenskej základne. Podľa vyšetrovateľov sa raketomet neskôr vrátil naspäť do Ruska. Moskva účasť na zostrelení lietadla odmieta.