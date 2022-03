V USA vypukol ďalší bojový front: Ruské reštaurácie sa stali hlavným terčom vandalov

S vojnou za oceánom sa reštaurácie stali niečím ako kulinárskou frontovou líniou pre Američanov, ktorí prejavujú podporu Kyjevu čakaním v rade na miesto a pečivo. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Sestry Anastasia a Vira Derunové, ktoré vlastnia D Light Cafe a Bakery v štvrti Adams Morgan, pochádzajú z mesta Bila Cerkva, južne od Kyjeva. To sa nachádza priamo v smere riadených striel odpálených na hlavné ukrajinské mesto z Čierneho mora. Obe majú strach o svoju rodinu a najnovšie čelia aj nepretržitým davom zákazníkov.

"V noci naozaj nespíme, pretože stále kontrolujeme správy, ale skoro ráno už musíme byť tu," skonštatovala Anastasia. Počas víkendu čakajú pred kaviarňou desiatky ľudí na voľné miesto. A počas pracovných dní neustály prúd zákazníkov rýchlo vyprázdni police s pečivom.

