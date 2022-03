Vojačka čelí kritike: Si hrozbou pre národnú bezpečnosť! Môže za to nevinná vec

Čeliť neprajníkom je niekedy naozaj ťažké. Svoje o tom vie aj britská vojačka, ktorú na internete hromadne kritizujú za jej zväčšené pery.

Ako píšu noviny New York Post, 27-ročná Georgie Goodey pravidelne čelí internetovým trollom, ktorí tvrdia, že jej výplne pier sú hrozbou pre národnú bezpečnosť. „Dostala som naozaj dosť hrozné poznámky o tom, že som si zničila tvár, že môj pes je príťažlivejší ako ja a že by som nemala byť v armáde kvôli práci, ktorú robím bokom,“ povedala mladá vojačka.

Jedna poznámka ju zvlášť urazila. „Raz mi niekto povedal, že nepriateľ by videl moje pery skôr ako mňa, takže by som prezradila celú britskú armádu,“ hovorí Georgie. Čo je však horšie, jeden z trollov verejne odhalil vojenskú jednotku, v ktorej pracuje – čo potenciálne predstavuje hrozbu pre jej osobnú bezpečnosť. Napriek tomu vojačka neplánuje opustiť armádu a tvrdí, že jej kozmeticky vylepšený vzhľad nemá žiadny vplyv na jej vojenské schopnosti.

Okrem toho Georgie navštevuje súťaže krásy. V roku 2019 vyhrala titul Miss Essex a dúfa, že ešte tento rok vyhrá súťaž Miss Veľkej Británie. Podľa ľudí na internete by jej nemalo byť dovolené súťažiť, pretože nie je prirodzená. „Mám vytetované obočie a dala som si botox a výplne pier. Za posledných pár rokov toho bolo naozaj veľa. Nechávam si robiť pery každých šesť mesiacov a to isté s botoxom, ale myslím si, že teraz je to celkom bežné,“ priznala.

Vojačka tvrdí, že jej kozmetické procedúry sa nelíšia od ostatných konkurentiek, ktoré si upravujú svoje telá hodinami telocvične a zdravou stravou. „Osobne si myslím, že v tom nie je žiaden rozdiel. Ak na sebe zmeníte čokoľvek, s čím ste nespokojní, malo by to byť bez súdenia,“ dodala. Pre Georgie je však ťažké nebrať online útoky osobne. Napriek tomu si sľúbila, že im nedovolí zabrániť jej v plnení jej snov – na bojovom poli aj na pódiu.