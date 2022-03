Bývalá ruská špiónka si prešla peklom, prezidenta dobre pozná: Putin sa nezastaví pred ničím!

Bývalá ruská špiónka, ktorá si prešla rovnakým vyčerpávajúcim vojenským tréningom ako Vladimir Putin, sa nahlas vyjadruje proti prezidentovi Ruska. Tvrdí, že Putin sa nezastaví pred ničím, aby vojnu na Ukrajine vyhral.

Ako píšu noviny New York Post, 37-ročná Aliia Roza sa narodila v ZSSR a ako tínedžerka sa stala ruskou špiónkou. V roku 2004, počas svojej prvej oficiálnej misie, sa zamilovala do svojho cieľa. Muž sa ironicky tiež volal Vladimir. „Vo svojej prvej úlohe som musela predstierať, že som prostitútka, aby ma pustili do klubu a musela som zviesť vodcu zločineckého gangu, ktorý do krajiny dodával drogy,“ povedala pre Jam Press.

Vladimirovi spolupracovníci čoskoro zistili, že je špiónka. „Zavliekli ma do auta, vysadili ma v lese a 10 mužov ma začalo biť. Vladimir ma zachránil pred zabitím,“ zverila sa s desivým príbehom. Vladimir neskôr zomrel a Aliia sa následne zamilovala do ruského oligarchu, za ktorého sa vydala v roku 2006. Jej neuveriteľný život však nabral ďalší divoký smer, keď bol jej manžel uväznený a neskôr vo väzení zomrel. Utiekla z Moskvy so svojím malým synom Platonom a už sa viac nevrátila. Teraz žije v Los Angeles a pracuje v oblasti PR. Často ju vídať na párty s bohatými a slávnymi ľuďmi.

Nedávno sa vyjadrila aj k vojne na Ukrajine. „Bola som vycvičená v rovnakom vojenskom programe ako Putin a naučila som sa, ako zostať pokojná a chladnokrvná vo veľmi stresujúcich situáciách. Putin vždy vyhráva. Nemôže sa stiahnuť a prehrať túto vojnu, pretože by to poškodilo jeho povesť,“ povedala Aliia. „Pôjde až do konca,“ dodala zlovestne. Verí, že Putinovým cieľom je získať nad Ukrajinou plnú kontrolu a postaviť na čelo nového lídra, ktorý nahradí Volodymyra Zelenského.

„Putinova stratégia je zrejmá. Nedovoľte, aby NATO umiestnilo na Ukrajine rakety či zbrane. On urobí všetko pre to, aby dosiahol svoj cieľ. Nečakal však, že Ukrajinci sa budú brániť a budú mať podporu celého sveta,“ vyhlásila Aliia. Povedala, že starší Rusi Putinovu inváziu na Ukrajinu neochotne podporujú, ale mnohí mladí vojaci sa cítia demoralizovaní. „Hovorím s rodinou a priateľmi každý deň a tvrdia, že Rusi nad 45 rokov nasledujú Putinov režim, pretože sa boja. Ruskí vojaci zvyčajne nie sú tí, ktorí sa môžu rozhodnúť, či do vojny pôjdu alebo nie. Príde rozkaz a oni ho musia dodržať,“ uzavrela bývalá špiónka.