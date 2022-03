Nicola mala opatrovať klientku s Parkinsonom, neuveriteľné, čo si dovolila: Keď to zistila starenka, zrútila sa!

Neuveriteľný hyenizmus! To, čo vyviedla mladá opatrovateľka úbohej starenke, je silná káva.

Britka Nicola Brimage (32) sa dopustila otrasného zločinu. Mladá žena bola opatrovateľkou 78-ročnej starenky s Parkinsonom, namiesto toho, aby sa o svoju klientku príkladne starala, robila jej za chrbtom poriadne špinavosti. Ako informuje britský portál dailystar.co.uk., Nicola mala dôchodkyňu okradnúť o obrovskú sumu peňazí.

"Obeť uviedla, že do Nicoly vkladala všetku svoju dôveru. Mala ju rada, rešpektovala ju, oceňovala všetko, čo pre ňu urobila. Keď zistila, že jej Nicola ukradla všetky peniaze, zrútila sa," uviedol prokurátor počas súdneho pojednávania. K otrasnému skutku sa so slzami v očiach priznala aj samotná opatrovateľka. Prezradila, že sa nemohla zastaviť a stále znova a znova ju to nutkalo míňať peniaze svojej klientky. Nicola počas svojej služby opatrovateľky míňala starenkine peniaze na nákupy cez Amazon, eBay a PayPal. Obeť mala okradnúť takmer 300-krát, pričom pri nákupoch používala aj starenkino meno a mailovú adresu. Tej tak vznikla škoda prepočte až 7 128 eur. Súd poslal za krádež obžalovanú na 12 mesiacov do väzenia.