Pilot prezradil klamstvo, ktoré sa hovorí cestujúcim: Ďalší pridali skvelé tipy, ako sa vyhnúť meškaniu

Pustil si ústa na špacír. Pilot prezradil, čo sa hovorí cestujúcim počas letu, avšak vôbec to nie je pravda. Pozorne čítajte.

Ako uvádza portál The Sun, keď má let meškanie, posádka zvykne cestujúcim sľubovať, že to vo vzduchu dobehnú. Pilot Nick Anderson však na Reddite uviedol veci na pravú mieru a vysvetlil, že to je pravda len výnimočne. Najmä pri kratších letoch to vôbec nie je možné. „Čím dlhší je let, tým viac môžeme dohnať čas, ale stále hovoríme o 5-10 minútach, nie o hodine,“ vysvetlil a dodal, že jedinou možnosťou je využitie rýchlosti vetra.

Nick, ktorý lieta pre medzinárodnú leteckú spoločnosť, povedal, že piloti lietajú v najrýchlejšom možnom čase, avšak musí byť súčasne najhospodárnejší. To znamená, že piloti by sa síce mohli rozhodnúť pre vyššiu rýchlosť, aby si skrátili čas, ale spália viac paliva. Nielenže to stojí viac, ale má to dopad aj na životné prostredie. Robia to len v prípade, že by sa tým vyhli ďalším nákladom, ako sú napríklad meškania letov.

Ak sa chcete vyhnúť dlhým meškaniam letov, mali by ste sa snažiť necestovať počas vrcholu letných prázdnin. „Letné prázdniny prinášajú zvýšený dopyt po letoch a s tým súvisia aj nevyhnutné problémy,“ vysvetlil pilot Boeingu 787 Charlie Page.

Ďalším nepísaným pravidlom je, že čím neskôr počas dňa letíte, tým je pravdepodobnejšie, že aj váš let bude meškať v dôsledku reťazového efektu iných pristátí. To je dôvod, prečo odborníci radia cestujúcim, aby si vždy rezervovali prvý let dňa, a tým sa vyhli meškaniam. „Prvé vtáča sa štatisticky dostane do vzduchu s menším oneskorením a menším počtom zrušení,“ potvrdila bývalá pilotka Kathleen Bangsová pre Forbes.