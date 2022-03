Nevesta dala družičkám pri výbere šiat voľnú ruku: Tak toto je príliš!

Svadby občas prinesú aj nepríjemnejšie situácie. Svoje o tom vie aj táto nevesta, ktorá nechala výber šiat na svojich družičkách. Čo myslíte, oľutovala to?

Ako uvádza portál The Sun, Američanka Kelsey mala svadbu na Florida Keys a rozhodla sa, že pri výbere šiat nechá svojim družičkám voľnú ruku. Žiadne pravidlá, žiadne príkazy a zákazy. Nič. Kelsey sa na svojom účte na sociálnej sieti TikTok podelila o to, čo si na seba dievčatá navliekli a jej video sa stalo okamžite virálne. Tento trapas videli viac ako 3 milióny ľudí.

Keďže bol výber šiat na dievčatách, každá si zvolila presne to, čo jej vyhovovalo a aby toho nebolo málo, každá prišla v úplne inej žiarivej farbe. Od citrónovej po ružovú, od šiat s výstrihom až po šaty bez ramienok. „Moje družičky to zabili,“ napísala nevesta k videu a snažila sa poukázať na to, že dievčatá sa nedohodli absolútne na ničom.

Jej sledovatelia sa v komentároch rozdelili do dvoch táborov, pričom jedna skupina tvrdila, že to dievčatá prepískli a pripomína im to skôr ples než svadbu. „Vyzerá to ako fotky z promócie. Páči sa mi ten nápad, ale prepáčte mi, vynárajú sa mi spomienky zo strednej školy!" napísala jedna žena v komentári a doplnila ju ďalšia: „Je to ako slávnostný ples v roku 2009“.

Mnoho používateľov TikToku uviedlo, že sa im tento koncept páči, ale majú pocit, že by to vyzeralo lepšie, keby sa aspoň držali jednej farby. „Moja nevesta urobila niečo podobné, ibaže sme si všetky museli vybrať šaty, ktoré sme chceli, ale vo farbe, ktorú si vybrala ona. A myslím, že je to najlepšie riešenie,“ poznamenala ďalšia žena v komentároch.

„Som jediná, ktorej sa to páči? Neznášam, ako uniformne a strnulo vyzerá väčšina svadieb,“ napísala žena, ktorej sa naopak pozdávalo, že družičky nevyzerali úplne rovnako. „Milujem to! Vyzeráte šik a zábavne. Všetky ste to zvládli úžasne,“ súhlasila ďalšia žena.