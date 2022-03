Ukrajinec uvidel bezvládne telá svojej ženy a detí na Twitteri: Slová, z ktorých puká srdce!

Prežívajú peklo na zemi! Ukrajinci sa 24. februára v skorých ranných hodinách zobudili do vojny. Ich životy sa obrátili hore nohami a len ťažko hľadajú slová o tom, čo sa deje. Tento muž povedal viac.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Ako uvádza portál New York Post, smútiaci manžel a otec dvoch detí Sergii Perebeinis pricestoval v stredu 9. marca do Kyjeva na pohreb svojich blízkych. To ešte netušil, že pohreby budú odložené, pretože márnice sú preplnené civilnými obeťami vojny. S ťažkým srdcom pre médiá povedal, že telo jeho manželky Tatiany Perebeinisovej „ležalo v čiernom vaku na podlahe“ márnice. Sergii neuviedol, kde sú pozostatky jeho detí, 18-ročného Mykytu a 9-ročnej Alisy. „Snažím sa vydržať, ale je to naozaj ťažké," povedal trúchliaci otec a manžel.

Rodinu zabila streľba z ruských mínometov, keď sa 6. marca pokúsili prejsť cez poškodený most v meste Irpiň neďaleko Kyjeva. Zomreli spolu s ďalším mužom Anatolym Berezhnyim (✝ 26), ktorý bol cirkevným dobrovoľníkom a pomáhal im utiecť. Otrasné zábery ich tiel rozhádzaných po ulici s ich kuframi a prepravkou pre psov vyvolali pobúrenie po celom svete. Sergii, ktorý nebol so svojou rodinou, pretože sa staral o svoju chorú matku na separatistami ovládanej východnej Ukrajine, uviedol, že pri útoku zomreli aj ich psy.

V rozhovore pre New York Times povedal, že o smrti svojich najbližších sa dozvedel na Twitteri, kde sa objavila spomínaná fotka. „Spoznal som batožinu, a tak som to hneď vedel,“ spomína na najhoršie obdobie Sergii. Tatianina mama a otec boli hneď za nimi, keď prišlo k útoku, avšak im sa nič nestalo.