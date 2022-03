Rusko v reakcii na tvrdé sankcie urobilo ďalší krok: Bude to mať dopad na asi 48 krajín

Rusko v snahe zmierniť dopad západných sankcií do konca roka 2022 zakázalo vývoz viac ako 200 druhov produktov vyrobených v zahraničí.

Štvrtkový krok zasiahne telekomunikačné, poľnohospodárske, elektrické a technologické zariadenia, ktoré boli v minulosti do Ruska dovezené zo zahraničia. Moskva tiež zakáže vyvážať z Ruska niektoré druhy dreva do krajín, ktoré sa „dopustili nepriateľských akcií". To bude mať dopad na približne 48 krajín vrátane Spojených štátov a členských štátov EÚ, informuje portál BBC.

Zákaz exportu tovarov vyrobených v zahraničí je „nevyhnutný pre zabezpečenie stability na ruskom trhu“, uvádza sa v nariadení, ktoré podpísal ruský premiér Michail Mišustin. Zákaz sa vzťahuje aj na automobily, železničné vagóny, kontajnery a turbíny.

ONLINE Vojna na Ukrajine: Počas invázie bolo zabitých už najmenej 71 detí, ruský majetok na území Ukrajiny bude zhabaný

Krok Ruska je odpoveďou na tvrdé sankcie voči ruskému finančnému sektore a energetike, ktorými Západ reagoval na ruskú inváziu na Ukrajine.