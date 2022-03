Katastrofa v Tibete: Umelec sa na protest proti vláde zapálil

Pred štvrtkovým výročím ľudového povstania v Tibete z roku 1959 sa pred palácom Potala v metropole Lhasa zapálil známy tibetský umelec Tsewang Norbu. Informovali o tom Tibeťania žijúci v exile, na ktorých sa vo štvrtok odvolala tlačová agentúra DPA.

Tsewang Norbu (25) protestoval proti čínskej nadvláde v Tibete, uviedli v Berlíne exilová tibetská vláda a nezisková skupina Medzinárodná kampaň za Tibet (ICT). Podľa oficiálne nepotvrdených informácií umelec údajne zomrel. Výkonný riaditeľ ICT Kai Müller uviedol, že je to "očividne ďalšia zúfalá reakcia na tyranskú utláčateľskú politiku čínskej komunistickej strany".

K sebaobetovaniu v tibetskom hlavnom meste Lhasa došlo možno ešte 25. februára, ale podrobnosti prichádzali pomaly. Od roku 2009 sa na protest proti čínskemu porušovaniu ľudských práv v Tibete zapálilo 158 Tibeťanov, uviedli exiloví Tibeťania. V období okolo 63. výročia potlačeného povstania sú bezpečnostné opatrenia v Tibete sprísnené, hlásili tiež exiloví Tibeťania.

Povstanie tibetského ľudu sa začalo 10. marca 1959, po ktorom dalajláma, náboženský vodca Tibeťanov, ušiel so svojimi prívržencami do exilu v Indii. V roku 2008 vypukli v dni okolo výročia veľké vzbury Tibeťanov a v priebehu týždňa sa rozšírili do mnohých ďalších tibetských oblastí.