Európsky parlament (EP) vyzval v stredu na európsku legislatívu, ktorá by zakázala programy udeľovania občianstva Európskej únie výmenou za investície v jej členských krajinách. S návrhom na zákaz tzv. "zlatých pasov" súhlasí väčšina slovenských europoslancov, informuje zo Štrasburgu spravodajca TASR.

Eurokomisia by podľa poslancov mala urýchlene predložiť legislatívny návrh na úplný zákaz zlatých pasov najmä pre ruských štátnych príslušníkov na sankčných zoznamoch EÚ.

Eugen Jurzyca (SaS) je za sprísnenie udeľovania občianstva tak, aby sa znížilo riziko korupcie, prania špinavých peňazí či vyhýbania sa sankciám. "Aby žiaden členský štát EÚ nemohol predávať občianske práva de facto celej Únie. Členským štátom by však malo ostať právo udeľovať povolenia na pobyt na ich vlastnom území," uviedol.

Robert Hajšel (Smer-SD) pripomenul, že v Európskom parlamente je väčšina poslancov za to, aby sa zakázalo udeľovanie zlatých pasov. "Je to niečo, čo by sme v Európskej únii, kde sa snažíme presadzovať európske hodnoty a princípy právneho štátu, nemali tolerovať," vyhlásil. A dodal, že nie je v poriadku, ani z právneho ani z etického hľadiska, ak si akíkoľvek oligarchovia môžu kúpiť pasy EÚ. "Zrušenie tejto praxe by sa malo týkať nielen ruských oligarchov, ale všetkých, a Európska komisia mala konať už dávno," dodal.

Michal Šimečka (PS) rovnako upozornil, že europoslanci sú zajedno v tom, že už dávno mala byť zakázaná možnosť, ktorú využívali niektoré členské štáty, že ktorýkoľvek ruský oligarcha si mohol kúpiť pas za niekoľko tisíc eur. Lebo "európske občianstvo nie je na predaj".

"Išiel by som ďalej a povedal, že tie pasy im treba zobrať. Hodnota európskeho pasu je naša spoločná hodnota. Tie pasy znamenajú slobodu cestovať v Schengenskej zóne, preto to nie je len vec Cypru či Malty alebo Portugalska, ktoré pasy udeľujú," vysvetlil. A víta návrh zaviesť v tejto oblasti jednotné pravidlá na úrovni EÚ.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) tvrdí, že treba koordináciu medzi členskými štátmi EÚ, aby novoprijatá právna úprava týkajúca sa zlatých pasov bola "nepriestrelná". A dodala, že frakcia liberálov v EP je ochotná podporiť aj retroaktivitu, čiže odoberanie takýchto pasov oligarchom či ľuďom zo sankčných zoznamov, ktorí si za ne zaplatili.

Ivan Štefanec (KDH) zdôraznil, že iniciatíva, ktorú presadili európski ľudovci, našla podporu vo všetkých politických frakciách. Podľa neho zákaz by mal byť celoúnijný, aby sa nestávalo, že si ľudia podozriví z korupcie kupujú slobodu investovaním svojich majetkov na území EÚ.

"Je neakceptovateľné, aby sme akýmkoľvek spôsobom podporovali korupciu a nepoctivosť. Preto je potrebný rovnaký zákaz vydávania zlatých pasov pre všetky krajiny Únie," opísal situáciu. Priznal, že táto téma je teraz, počas vojny na Ukrajine, "vypuklejšia", lebo súvisí aj s ruskými oligarchami, ale malo sa to riešiť už dávno.

Monika Beňová (Smer-SD) pripomenula, že vyšetrovanie, predovšetkým vo viacerých stredomorských krajinách Európskej únie ukázalo, že viac ako polovica tzv. zlatých pasov bola vydaná nezákonne. "Dostávali ich ľudia napojení na autoritárske a diktátorské režimy, priamo zapojení do prania špinavých peňazí, ako aj rôznych iných kriminálnych aktivít," uviedla.

A upozornila, že EP vyzval na riešenie tohto problému už v roku 2014, no keďže rozhodovanie o udeľovaní občianstva je výhradne vnútroštátnou právomocou, žiadne návrhy v tejto oblasti neboli doposiaľ predložené ani zo strany Európskej komisie.