Tehotná žena mala nezvyčajné bolesti, po pôrode zistila dôvod: Keď zbadala svoje bábätko, ostala v nemom úžase!

Mladá mamička sa cítila na konci tehotenstva veľmi zle. Tušila, že niečo nie je v poriadku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Britka Holly Rose sa na sociálnej sieti podelila a bizarný zážitok z pôrodu. Ako informuje britský denník The Sun, mladá mamička sa cítila posledné chvíle pred pôrodom veľmi zle. "Všetci mi vraveli, že je to normálne, no ja som vedela, že ide o niečo viac," zaspomínala si na neľahké chvíle.

Našťastie, pôvod týchto komplikácií nebol tragický, ba naopak. Keď Holly zbadala svoje bábätko, hneď vedela koľká bije, narodila sa jej zdravá dcérka, ktorej dala meno Olivia. Dievčatko sa však predsa od ostatných bábätiek líšilo. Malá Olivia totiž hneď po pôrode nebola celkom taká malá. Svoju mamičku, ale aj lekárov šokovala svojou nadmernou hmotnosťou. V deň, kedy prišla na svet, vážila rovných 5,57 kilogramov a mamička jej hneď obliekla oblečenie, ktoré je určené pre už trojmesačné deti. Lekári spozorovali prvé komplikácie, keď pacientka tlačila dve hodiny a stále nedošlo k žiadnemu progresu. Rozhodli sa preto pre cisársky rez.

Ženy na Tiktoku neskrývali prekvapenie a okamžite zaplavili video komentármi, kde da pýtajú, či je v poriadku a želajú jej do budúcnosti veľa zdravia.