Lekári mu dávali pár mesiacov, ubehlo už osem rokov: Muž s rakovinou si zvolil netradičnú liečbu

Mužovi zostávalo kvôli neoperovateľnému nádoru šesť mesiacov života. Hovorí, že mu nezachránila život liečba, ale zmena stravy.

Ako píšu noviny New York Post, Pablo Kelly tvrdí, že dnes žije vďaka nízkosacharidovej keto diéte. Po tom, čo mu v roku 2014 diagnostikovali nádor na mozgu, sa rozhodol odmietnuť tradičnú a odporúčanú liečbu. „Chystali ma zmerať na prístroji na rádioterapiu a v žalúdku som pocítil veľmi negatívny impulz. Povedal som si, že to nedokážem. Rozhodol som sa, že sa porozprávam so svojím onkológom,“ vysvetlil.

Odporúčanú liečbu odmietol a zvolil si alternatívny prístup. Tvrdí, že jeho diéta mu zmenšila nádor. „V podstate mi diéta pomohla udržať nádor na uzde. Zmenil veľkosť a urobil ho dostupnejším pre chirurgov. Mohli ho vyoperovať,“ povedal. Pablo podstúpil dve kraniotómie (pozn. red.: otvorenia lebky), pri ktorých musel zostať bdelý, aby sa predišlo poškodeniu mozgu. „Bol to veľmi desivý a zvláštny zážitok,“ dodal.

Hoci sa odporúča, aby ľudia trpiaci rakovinou počúvali rady lekárov, Pablo svoju voľbu ani zďaleka neľutuje. „Išiel som len za svojím inštinktom a ten ma priviedol až sem,“ povedal. Bál sa, že po chorobe a liečbe bude neplodný, ale dnes má dve zdravé deti. „Pre každého, kto si prechádza tým, čím ja, je najlepšou vecou, ​​ktorú môže urobiť, opýtať sa na kvalitu svojho života. Mali by ste sa opýtať, ako to ovplyvní vás a vašu rodinu a ako môžete dosiahnuť normálny spôsob života s touto strašnou chorobou,“ uzavrel.

Keto diéta nie je medicínsky odporúčaná na prevenciu alebo liečbu rakoviny, ale niekoľko štúdií naznačilo, že pri liečbe niektorých nádorov môže pomôcť. Môže totiž spomaliť rast nádoru, chrániť zdravé bunky, zmierniť zápal alebo pomôcť protirakovinovým liekom pôsobiť lepšie. Stále však chýbajú klinické údaje na úplné podloženie týchto teórií.