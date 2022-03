Dráma počas letu nad Mexickým zálivom: Trumpovmu lietadlu zlyhal motor!

Lietadlu, ktoré v sobotu večer prevážalo bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, zlyhal nad Mexickým zálivom motor a pilot musel so strojom núdzovo pristáť.

O udalosti informuje TASR na základe stredajších správ amerického denníka The Washington Post a magazínu Politico. Trump mal podľa amerického denníka namierené zo štátu Louisiana do svojho sídla na Floride. V meste New Orleans mal prejav na Republikánskom národnom výbore s účasťou najväčších donorov Republikánskej strany.

Podľa denníka The Washington Post s Trumpom cestovalo aj niekoľko jeho spolupracovníkov. Hovorca bývalého amerického prezidenta odmietol udalosť komentovať. Lietadlu zlyhal motor nad Mexickým zálivom po asi 20 minútach letu. Pilot bol nútený núdzovo pristáť na letisku Louisa Armstronga v New Orleans. Denník The Washington Post zistil, že lietadlo poskytol Trumpovi jeden z donorov republikánskej strany. Jeho identita zatiaľ nie je známa.

Trump na zasadnutí výboru Republikánskej strany uviedol, že "veľmi silno" zvažuje opätovnú kandidatúru na prezidenta, informuje portál Politico.