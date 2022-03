Žene sa nedarilo otehotnieť, manželov bizarný návrh rozdýchavala len ťažko: Mohol sa to spýtať?!

Na tie slová nikdy nezabudne! Žena, ktorá s manželom nedokáže počať dieťa prirodzenou cestou, rozpovedala svoj príbeh na stránke Reddit. Návrh, ktorý si vypočula od manžela, jej doslova vyrazil dych.

Ako uvádza Daily Star, dvojica si chcela založiť rodinu, no ich snahy o počatie boli márne. Rozhodli sa preto pátrať aj po iných možnostiach a ako správna voľba sa im javila možnosť náhradného materstva. 34-ročná žena dokonca navrhla svojej sestre, že im môže dieťa vynosiť. V šoku však zostala z reakcie manžela, ktorému sa zdali náklady na asistovanú reprodukciu príliš vysoké. Prišiel tak s bizarným návrhom, že jednoduchšie bude, keď sa so svojou švagrinou rovno vyspí.

„Bola som príliš šokovaná, aby som niečo povedala. Manžel sa tváril, akoby nič také hrozné nepovedal,“ prezradila na Reddite zaskočená žena. Podľa jej ďalších slov to manžel považoval za rýchly spôsob, ako mať dieťa a ušetriť pri tom čas a peniaze, ktoré by mohli použiť neskôr pri výchove dieťaťa.





„Som na 100 % proti, náhradné materstvo mi už nepripadá ako správna voľba. Neviem si predstaviť reakciu mojej sestry, keď si vypočuje návrh môjho manžela," pokračovala ďalej úprimne. Potom však prišla ďalšia studená sprcha. Manžel ju začal obviňovať zo sebectva a skutočnosti, že mu nevie dať dieťa prirodzenou cestou. „Už len myšlienka, že by si užíval sex s mojou sestrou len kvôli tomu, aby bolo dieťa počaté jednoduchšou cestou, ma ubíja. Ak by som s tým súhlasila, celý život by som si niesla v hlavne myšlienku na to, ako bolo dieťa počaté."

Do diskusie k príspevku sa okamžite zapojilo množstvo ľudí a drvivá väčšina z nich sa postavila na stranu ženy. „Preboha, to je hrozné. Prepáč, ale tvoj muž musí byť kretén,“ napísal jeden z nich.