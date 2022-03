Česko ruší respirátory v interiéri: Výnimkou budú len dve miesta

Česká vláda v stredu schválila niekoľko zákonov, ktoré majú pomôcť utečencom z Ukrajiny. Zároveň s účinnosťou od budúceho pondelka zrušila povinné nosenie respirátorov v interiéri okrem verejnej dopravy a zdravotníckych a sociálnych zariadení.

Oznámili to na tlačovej konferencii českí vládni predstavitelia, informuje TASR. Ministri informovali, že česká vláda pomáha matkám a deťom, ktoré museli ujsť pred vojnou z Ukrajiny. Patrí medzi ne predĺženie registračnej lehoty pre utečencov, ktorí budú mať po novom na zaregistrovanie sa 30 dní namiesto pôvodných troch.

Rovnako prešiel aj návrh ministerstva financií na dary odpočítané z dane, ktoré bude možno poskytnúť na pomoc Ukrajine a tamojším neziskovým organizáciám. Doteraz bolo možné dve percentá z dane poukázať len organizáciám v rámci ČR alebo EÚ.

Minister práce Marian Jurečka vyhlásil, že ČR umožní všetkým vojnovým utečencom legálne vstúpiť na český trh práce okamžite a bez zbytočnej byrokracie, aby sa čo najskôr stali sebestačnými. Takisto umožní prijatie ukrajinských detí do detských kolektívov, ak to umožňuje ich kapacita alebo ak je možné ich kapacitu navýšiť. Zároveň by sa za určitých podmienok mohla ukrajinským rodičom umožniť práca v týchto zariadeniach. Česká vláda sa rovnako zaoberá aj sociálno-právnou otázkou ochrany detských utečencov. Utečenci budú mať v Česku právo na využívanie sociálnych služieb a takisto v nich pracovať. V ČR je napríklad nedostatok ošetrovateľov.

Česká vláda schválila aj humanitárnu dávku vo výške 5000 českých korún na osobu na mesiac. Bude vyplácaná od apríla počas šiestich mesiacov a mala by pokryť základné životné potreby a potraviny. Akonáhle však ľudia začnú pracovať, nebudú mať na humanitárnu dávku nárok. Vládni predstavitelia sa vyjadrili aj k solidárnemu príspevku pre ľudí, ktorí u seba ubytúvajú utečencov z Ukrajiny. Tento návrh však bude ešte prerokovaný, aby sa predišlo obchodovaniu s chudobou.

České ministerstvo obrany zároveň udelilo súhlas na vyslanie 650 vojakov na Slovensko v rámci posilnenia aliančnej prítomnosti vo východných krajinách NATO. Slovensko v súvislosti so zvládaním utečeneckej krízy požiadalo Česko aj o pomoc so stanmi a logistikou.