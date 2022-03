Černobyľ je bez elektriny, čo sa teraz udeje? Od jadrovej pohotovosti delia Európu dva dni!

Černobyľ môžu od úniku radiácie deliť dva dni. Ukrajina vyzvala Rusko, aby jej umožnilo vykonať potrebné opravy.

Ako píše britský Daily Mail, prerušenie dodávky elektriny znemožní chladenie vyhoreného jadrového paliva. „Ak bude výpadok elektriny v lokalite pokračovať, môžu sa uvoľniť rádioaktívne látky,“ uviedla tamojšia jadrová spoločnosť Energoatom. Ruskí vojaci v prvých dňoch invázie zajali elektráreň a prerušili dodávku elektriny. Odvtedy nebolo možné v závode vykonávať opravy a momentálne beží na núdzové záložné generátory, ktoré sú poháňané naftou.

Začína sa vážne uvažovať o zmene dodávateľa jadrového paliva: Vymeníme Rusov?

„Záložné dieselové generátory majú 48-hodinovú kapacitu na napájanie jadrovej elektrárne Černobyľ,“ uviedol vo varovaní na Twitteri ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. „Potom sa zastavia chladiace systémy skladu vyhoreného jadrového paliva, čím hrozia úniky radiácie,“ dodal. Rádioaktívny mrak by mohol byť vetrom prenášaný do iných oblastí Ukrajiny, Bieloruska, Ruska a Európy. Práce na obnove elektriny v elektrárni nie sú možné, pretože v regióne prebiehajú boje.

Bez elektriny by nefungovali ani ventilačné systémy v elektrárni, čím by boli zamestnanci vystavení nebezpečným dávkam radiácie. V zajatí ich má byť 210. „Strata energie by pravdepodobne neviedla k rozsiahlemu úniku rádioaktivity, skôr je pravdepodobnejšie, že dôjde k závažnej kontaminácii jedného zo skladov vyhoreného paliva,“ vyjadrila sa profesorka degradácie jadrového materiálu na Sheffieldskej univerzite, Claire Corkhillová.