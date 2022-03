Namiesto krásnej noci znechutenie: Mladomanžel si otvoril rázporok a... ROVNO na jej šaty! Dôvod vás dorazí

Zdesená nevesta sa podelila o zážitok zo svojej svadobnej noci, počas ktorej sa jej manžel správal podivne a pomočil sa na jej šaty. Následne trval na tom, že by sa nemala hnevať.

Nevesta sa podelila o svoje znechutenie po tom, čo sa jej manžel len pár hodín po svadbe pomočil jej svadobné šaty, píše Daily Star. Mladomanželka, ktorá anonymne uverejnila príspevok na diskusnom fóre Reddit, vysvetlila, že úmyselne zničil jej šaty a potom povedal, že to „nevadí“.

Napísala: „Stále netuším, čo sa mu do r*ti dialo v hlave, keď si myslí, že to nebolo ‚nič‘ alebo ‚žiadny veľký problém‘. Doslova sa vycikal na moje svadobné šaty počas našej svadobnej noci VO VNÚTRI hotelovej izby. Neustále som naňho kričala, že čo to k*rva robí a on nonšalantne povedal, že si len ‚značkoval svoje územie‘. Počas toho mi hovoril, ako čakal na to, kým sa ožení a môže niečo také urobiť a že to stálo za to," napísala vydesená mladomanželka.

"Nemohla som tomu uveriť, ale uistil ma, že moč sa ľahko zmýva a nemala by som sa báť, ale bola som taká naštvaná a znechutená tým, čo urobil," napísala s tým, že s ním po tomto incidente ani nedokázala spať v jednej posteli. "Nádeje na intímnu svadobnú noc boli zmarené. Správal sa, akoby sa nič nestalo a očakával, že budeme mať sex, ale odmietla som ho. "Neviem sa zbaviť toho hrozného pocitu a pohľadu," uzavrela neznáma žena.