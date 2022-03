Disident zo šiestej triedy sa nebál otvoriť si ústa: Poslali na neho políciu!

V Rusku sa už neštítia naozaj ničoho! Po tom, čo polícia v Moskve zadržala päť detí za to, že šli k ukrajinskej ambasáde položiť kvietky s vlastnoručne nakreslenými plagátmi „nie vojne,“ vyplával na povrch ďalší poburujúci prípad.

Šiestaka Kirilla (12) si polícia predvolala na výsluch, keď si dovolil učiteľke na hodine dejepisu oponovať, že o „špeciálnej operácii“ na Ukrajine nehovorí pravdu. Dokonca si prišli poňho domov, a keď im neotvoril, jeho rodinu odstrihli od elektriny.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Koncom februára dostali ruské školy nové osnovy od ministerstva školstva, podľa ktorých majú učitelia vyučovať „pravdu“ o konflikte na Ukrajine. V prvom rade žiadna vojna podľa neúprosnej ruskej cenzúry ani neexistuje. Rovnakú myšlienku musia vštepovať aj učitelia svojim žiakom, pretože na Ukrajine prebieha len špeciálna mierová operácia za účelom zadržania nacionalistov, ktorí utláčajú rusky hovoriace obyvateľstvo. Medové motúzy si však pod nos nenechal motať šiestak Kirill z Moskvy, ktorý má podľa jeho matky Natalie ukrajinské korene. Kvôli príbuzným, ktorí dokonca žijú na okupovanej Ukrajine, vojnu znáša iba veľmi ťažko. Čo si však zažil na vlastnej koži v škole, by mu nenapadlo ani v tom najhoršom sne.

Počas minulotýždňovej hodiny preberali v škole na hodine dejepisu práve „špeciálnu misiu,“ o ktorej jeho učiteľka povedala, že musí prebehnúť úspešne, inak sa ukrajinská agresia nikdy nezastaví. Dohady o invázii ruských jednotiek na Ukrajinu aj ich násilie páchané na nevinných civilistoch označila podľa nadiktovaných smerníc za falošné výmysly ukrajinských a amerických špecialistov. Dokonca Ukrajincov nazvala nacistami, ktorí túto ideológiu učia aj svoje deti. Ako informoval portál Novaja Gazeta, Kirill sa neudržal a svojej učiteľke oponoval s tým, že na Ukrajine má veľa priateľov, ktorí sa nič také v škole neučia. Po skončení hodiny vyšiel na chodbu a so slovami „Sláva Ukrajine,“ odpochodoval preč, pričom niekoľko jeho spolužiakov sa k nemu pridalo.

Odpoveď na seba nenechala dlho čakať a ešte v ten deň volala Kirillovej matke neznáma žena, aby prišla na políciu ohľadom svojho syna. Natalia na to reagovala len so slovami nech jej teda dajú predvolanie a zložila. Na druhý deň ráno jej zavolala triedna učiteľka, aby prišla do školy, pretože sa s ňou chce porozprávať inšpektorát pre mladistvých. Hoci Natalia prišla, priniesla so sebou aj vyhlásenie, že chlapca berie domov vzhľadom na vyvíjaný nátlak a neznesiteľné podmienky na vzdelávanie jej syna. Pred školou stretli skupinu policajtov, pričom v tom momente ešte netušili, že im na druhý deň v nedeľu budú klopať na dvere ich bytu. Natalia bola v práci a Kirill zostal doma sám, keď k nim prišli dvaja policajti. Kirill im však neotvoril a po pol hodine márneho klopania to muži zákona vzdali. „Sedel som na posteli a premýšľal, čo sa teraz stane,“ uviedol nebojácny Kirill, ktorý bol podľa vlastných slov zvedavý, čo policajti spravia. Tí ešte predtým ako odišli, im odpojili elektrinu a pod dverami nechali predvolanie na výsluch. V prípade, že sa nedostaví, hrozí disidentovi zo šiesteho ročníka, že ho na stanicu odvlečú násilím.