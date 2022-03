ONLINE: Rusku bezprostredne hrozí neschopnosť splácať dlhy, USA odmietajú ponuku Poľska v súvislosti so stíhačkami pre Ukrajinu

6:55 Príslušníci ruskej národnej gardy prevzali plnú kontrolu nad ukrajinskou Záporožskou jadrovou elektrárňou, píše s odvolaním sa na tieto jednotky ruskej vnútornej bezpečnosti agentúra TASS. Zamestnanci zariadenia podľa nich pracujú v bežnom režime a ukrajinskí obrancovia odovzdali zbrane a boli prepustení. Ukrajinský minister pre energetiku Herman Haluščenko predtým podľa agentúry Unian Rusko obvinil, že pracovníkov elektrárne mučí a drží proti ich vôli.

Vyhlásenie oboch strán nemožno nezávisle overiť.

6:30 Americká ratingová agentúra Fitch v utorok znížila hodnotenie úverovej spoľahlivosti Ruska o ďalších šesť stupňov, pretože v dôsledku medzinárodných sankcií považuje neschopnosť krajiny splácať svoje záväzky za bezprostrednú hrozbu. Informovala o tom agentúra Reuters. Fitch už minulý týždeň posunula rating Ruska do neinvestičnej kategórie, rovnako ako ďalšia americká agentúra Moody's.

6:20 Ruský prezident Vladimir Putin vydal výnos, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje dovoz určitých produktov a surovín do Ruska a vývoz komodít tohto druhu z Ruska. Tieto opatrenia budú platiť do konca roku 2022.

Viac si prečítajte tu: USA zakázali dovoz ruskej ropy, plynu a uhlia do USA, Putin to nenechal len tak: Odveta!

6:15 Spojené štáty v utorok odmietli ponuku Poľska, ktoré vyjadrilo pripravenosť premiestniť všetky svoje stíhačky typu MiG-29 na americkú vojenskú základňu Ramstein v Nemecku a dať ich následne, bezodkladne a bezplatne, k dispozícii Ukrajine.

Viac si prečítajte tu: Poľsko chce Ukrajine dodať svoje stíhačky cez USA, Pentagon to odmieta: Je to riskantné!

"We do not believe Poland’s proposal is a tenable one," Pentagon spokesman John Kirby says after Poland said it was ready to provide its MIG-29s at the U.S.'s disposal, adding, "It is simply not clear to us that there is a substantive rationale for it." pic.twitter.com/QwMwet7x0o