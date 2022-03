ONLINE: Rusko malo prevziať plnú kontrolu nad Záporožskou elektrárňou, USA posielajú do Poľska systém protivzdušnej obrany

08:38 Británia predstavila nové sankcie voči Rusku v oblasti leteckej dopravy. Londýn zakáže vývoz tovaru súvisiaceho s leteckým a vesmírnym priemyslom. Okrem toho plánuje zadržať každé ruské lietadlo, ktoré pristane na letisku v Spojenom kráľovstve. TASR o tom informuje na základe informácií od agentúry Reuters.

08:27 Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl informoval, že okolo kľúčových miest na severe, juhu a východe posilňujú obranu, zatiaľ čo postup ruských síl sa spomalil. Vo vyhlásení uviedol, že sily v okolí Kyjeva vzdorujú ruskej ofenzíve nešpecifikovanými údermi a „držia líniu“. V Černihive na severe krajiny podľa ukrajinského generálneho štábu ruské sily umiestňujú vojenské vybavenie medzi obytnými budovami a na farmách. Na mesto Mykolajiv na juhu zas Rusi postupujú oblečení ako civilisti.

08:15 Spojené štáty posielajú Poľsku dva systémy protivzdušnej obrany Patriot s cieľom čeliť akejkoľvek potenciálnej hrozbe voči USA a spojencom v NATO počas pokračujúcej ruskej invázie na Ukrajinu. Oznámil to v noci na stredu hovorca velenia americkej armády v Európe (US EUCOM) Adam Miller. TASR o tom informuje na základe správy stanice CNN.

Systém protivzdušnej obrany Patriot je schopný zachytiť a zneškodniť prichádzajúce balistické strely krátkeho doletu, lietadlá vrátane bezpilotných i strely s plochou dráhou letu. Využíva na to strely dlhého doletu typu zem-vzduch s operačným dosahom až 160 kilometrov.

08:12 Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v stredu popoludní odletí do Varšavy, aby s poľskými partnermi diskutovala o ďalších krokoch v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Po návšteve Poľska zavíta aj do Rumunska. Cieľom oboch návštev je preukázanie podpory východnému krídlu Severoatlantickej aliancie. Informovala o tom agentúra Reuters.

08:10 Humanitárny koridor z obliehaného severoukrajinského mesta Sumy bude fungovať aj v stredu. Podľa agentúry Reuters o tom ráno informoval gubernátor Sumskej oblasti Dmytro Žyvyckyj.

08:04 Nadácia Košického samosprávneho kraja (KSK) zriadila transparentný účet pre pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny. Vzhľadom na nápor na ubytovacie kapacity v Košiciach KSK zároveň otvoril ďalšie dve núdzové zariadenia pre utečencov, a to na Gemerskej a Polárnej ulici, čím vzniklo ďalších približne 100 miest. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

07:55 Za posledných 24 hodín prešlo cez slovensko-ukrajinské hranice 12 613 osôb, z toho od 20.00 hod. do 06.00 hod. ich bolo 4 216. Z územia Ukrajiny prišlo na Slovensko od vypuknutia konfliktu 153 303 ľudí. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

07:50 Zahraničné firmy vo veľkom opúšťajú Rusko. Nexta zverejnila na Twitteri ich zoznam.

07:44 Kyjev potvrdil štvrtkové stretnutie šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova s jeho ukrajinským náprotivkom Dmytrom Kulebou na diplomatickom fóre v Turecku a Moskva vychádza z toho, že sa rokovania uskutočnia, povedala dnes podľa agentúry TASS hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Išlo by o schôdzku medzi oboma znepriatelenými krajinami na doteraz najvyššej úrovni od 24. februára, kedy Rusko vojensky napadlo Ukrajinu.

07:35 Šéfovia amerických tajných služieb vo svojich analýzach označili ruského prezidenta Vladimira Putina za "nahnevaného" izolovaného vodcu, ktorý sa usiluje získať globálny vplyv a momentálne je sklamaný z toho, že invázia ruskej armády na Ukrajinu nejde podľa plánu. Informovala o tom v noci na stredu agentúra AFP.

07:18 Dve etapy evakuácie z ukrajinského mesta Sumy na severovýchode Ukrajiny úspešne ukončili. Námestník šéfa prezidentského úradu Kyrylo Tymošenko na platforme Telegram informoval, že zhruba 5 000 ľudí a viac ako 1 000 súkromných vozidiel „je už v bezpečí“.

06:55 Príslušníci ruskej národnej gardy prevzali plnú kontrolu nad ukrajinskou Záporožskou jadrovou elektrárňou, píše s odvolaním sa na tieto jednotky ruskej vnútornej bezpečnosti agentúra TASS. Zamestnanci zariadenia podľa nich pracujú v bežnom režime a ukrajinskí obrancovia odovzdali zbrane a boli prepustení. Ukrajinský minister pre energetiku Herman Haluščenko predtým podľa agentúry Unian Rusko obvinil, že pracovníkov elektrárne mučí a drží proti ich vôli. Vyhlásenie oboch strán nemožno nezávisle overiť.

06:30 Americká ratingová agentúra Fitch v utorok znížila hodnotenie úverovej spoľahlivosti Ruska o ďalších šesť stupňov, pretože v dôsledku medzinárodných sankcií považuje neschopnosť krajiny splácať svoje záväzky za bezprostrednú hrozbu. Informovala o tom agentúra Reuters. Fitch už minulý týždeň posunula rating Ruska do neinvestičnej kategórie, rovnako ako ďalšia americká agentúra Moody's.

06:20 Ruský prezident Vladimir Putin vydal výnos, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje dovoz určitých produktov a surovín do Ruska a vývoz komodít tohto druhu z Ruska. Tieto opatrenia budú platiť do konca roku 2022.

Viac si prečítajte tu: USA zakázali dovoz ruskej ropy, plynu a uhlia do USA, Putin to nenechal len tak: Odveta!

06:15 Spojené štáty v utorok odmietli ponuku Poľska, ktoré vyjadrilo pripravenosť premiestniť všetky svoje stíhačky typu MiG-29 na americkú vojenskú základňu Ramstein v Nemecku a dať ich následne, bezodkladne a bezplatne, k dispozícii Ukrajine.

Viac si prečítajte tu: Poľsko chce Ukrajine dodať svoje stíhačky cez USA, Pentagon to odmieta: Je to riskantné!

"We do not believe Poland’s proposal is a tenable one," Pentagon spokesman John Kirby says after Poland said it was ready to provide its MIG-29s at the U.S.'s disposal, adding, "It is simply not clear to us that there is a substantive rationale for it." pic.twitter.com/QwMwet7x0o